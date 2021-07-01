



Он пояснил, пишет Office Life, что решающим фактором для такого решения стал успешный опыт компании «Слодыч» в оздоровления кондитерской фабрики «Ивкон».





В декабре 2020 года «Слодыч» выкупил банкротное предприятие и перезапустил в его цехах линию по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.





В 2021 году ассортиментная матрица предприятия будет насчитывать не менее 10 наименований конфет, которые будут выпускаться в количестве 80–120 тонн в месяц, а с 2022-го мощность будет увеличена до 240 тонн конфет в месяц.





С присоединением «Конфы» можно будет говорить о создании кондитерского мини-холдинга на базе компании «Слодыч», отметил руководитель концерна.





Кондитерская фабрика «Конфа» известна на белорусском рынке с 1954 года. Предприятие специализируется на выпуске мучных кондитерских изделий (пряников, печенья, вафель) и зефира на пектине.





В 2017 году доля государства в уставном фонде предприятия составляла 50%. После 2017 года финансовой отчетности предприятия в открытом доступе нет.







