+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кондитерскую "Конфу" присоединят к фабрике "Слодыч"

Концерн «Белгоспищепром» принял решение о присоединении кондитерской фабрики «Конфа» к предприятию «Слодыч» в IV квартале. Об этом рассказал председатель концерна Анатолий Бубен сегодня.


Он пояснил, пишет Office Life, что решающим фактором для такого решения стал успешный опыт компании «Слодыч» в оздоровления кондитерской фабрики «Ивкон».

В декабре 2020 года «Слодыч» выкупил банкротное предприятие и перезапустил в его цехах линию по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.

В 2021 году ассортиментная матрица предприятия будет насчитывать не менее 10 наименований конфет, которые будут выпускаться в количестве 80–120 тонн в месяц, а с 2022-го мощность будет увеличена до 240 тонн конфет в месяц.

С присоединением «Конфы» можно будет говорить о создании кондитерского мини-холдинга на базе компании «Слодыч», отметил руководитель концерна.

Кондитерская фабрика «Конфа» известна на белорусском рынке с 1954 года. Предприятие специализируется на выпуске мучных кондитерских изделий (пряников, печенья, вафель) и зефира на пектине.

В 2017 году доля государства в уставном фонде предприятия составляла 50%. После 2017 года финансовой отчетности предприятия в открытом доступе нет. 
Поделиться
Последние известия




‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]