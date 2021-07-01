Правда, нередко подобные проекты или заканчивались ничем, или превращались в очень затяжные стройки на десятилетия. The Village Беларусь припомнил несколько таких договоров, которые заключались властями с громкими обещаниями, но со временем становились громкими провалами.





Беларуские власти очень любят заключать договоры о масштабных стройках либо с сербскими «друзьями», либо с арабскими. И если братья Каричи строят свои несуразные громадины, сдают их в эксплуатацию и заселяют жильцами и арендаторами.





А вот проекты инвесторов из ОАЭ, Ирана и других арабских стран почему-то очень часто становятся долгостроями или вовсе схлопываются. И вот сейчас у нас очередное торжественное рукопожатие и обещание вложить столько-то миллионов и создать столько-то рабочих мест строго в оговоренные сроки. Сбудется ли на этот раз или пойдет как обычно?





Что на этот раз?

Вчера председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор частной компании с ограниченной ответственностью «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед» Мохамед Али Рашид Аль-Аббар из ОАЭ подписали инвестиционный договор о строительстве в Минске так называемого «умного города» — он получил название «Северный берег».





— Мы рады, что к нам в город пришел такой известный международный инвестор с богатым опытом в реализации таких инвестпроектов. Этот проект для нас крайне важен, ведь он предусматривает реализацию концепции умного города, привлечение инвестиций и технологий, которые позволят «Северному берегу» стать жемчужиной Минска, — сказал Кухарев.





Кухарев пообещал, что в «умный город» от третьей линии метро проведут ветку подземки, а срок реализации инвестпроекта, который оценивается в 10 миллиардов рублей (сейчас около 4 миллиардов долларов) рассчитан на 2021–2040 годы.





The Village Беларусь уже рассказывал про этот проект: еще минувшей осенью премьер-министр Роман Головченко и тот же Мохамед Али аль-Аббар заложили капсулу в стройку будущего Национального выставочного комплекса, который станет частью огромного (9 квадратных километров) проекта «Северный берег». Сам национальный выставочный центр будет выглядеть как огромный василек с размахом лепестков в 290 метров.





Тогда же Лукашенко внес изменения в генплан Минска и перевел 10 квадратных километров из земель сельскохозяйственного назначения в зоны общественной многофункциональной застройки, застройки специализированного назначения и жилой смешанной многоквартирной застройки.





Эти участки расположены на севере столицы на восток и запад от Долгиновского тракта и примыкают с одной стороны к Цнянскому водохранилищу, а с другой — к Зацени. Еще один участок находится на западе от Зацени, между кольцевой автодорогой и лесопарком Дрозды, примыкая к одноименному водохранилищу.





Еще в 2005 году Александр Лукашенко заявил:





— Ни в коем случае нельзя, как это было раньше, вести строительство на пахотных землях. Что это за практика — внутри кольцевой дороги, недалеко от деревни, разрыли хорошее поле?





С тех пор он практически каждый год говорит про ценность пахотных земель, называя их то святыми, то священными. Говорит, что лучше даже лес вырубить, чем трогать эти земли:





— А знаете, вот зачем на поле строить, если есть неиспользуемая земля рядом, но чуть дороже? Надо кустарник вырубить, надо где-то подсыпочку сделать, вынуть торф и вместо него засыпать. Даже лучше лес подрезать, чем занять земли сельхозназначения». И пугает, что будет с теми, кто нарушит запрет: «Ни одного гектара земель нельзя занять!» Это самое жесткое уголовное преступление, если это произойдет без моего ведома.





А вот какие проекты и крепкие рукопожатия пока не привели к обещанным результатам — и некоторые из них уже вряд ли и приведут.





Что: «Магнит Минска»

Где: станция метро «Восток»

Когда: 2006

Кто: «Кейсон»/«Белпарс» (Иран)

Это один из самых старых долгостроев в современной Беларуси и, скорее всего, самый старый из тех, что не были заброшены.





В 2006 году иранская строительная компания «Кейсон» через свою дочернюю фирму «Белпарс» запланировала возвести на пустыре за станцией метро «Восток» огромный многофункциональный комплекс в форме не то магнита, не то подковы. По крайней мере, название у проекта было «Магнит Минск», а не «Подкова Минск». Мингорисполком выдал разрешение на проектирование. Проект разработала компания BRT Engineering GmbH.





В одной высотной стене «магнита» должен был разместиться отель, во второй — бизнес-центр, а в 4-этажном основании между ними — торговый центр. Строительство началось в 2009 году, управиться обещали к 2013–му. Правда, на полпути, в 2011-м, изменили проект: теперь вместо плавно изогнутой «подковы» обещали почти такую же U-образную конструкцию, но только с рублеными углами.





Гостиничная площадь должна составить 34 тысячи квадратных метров, офисная — 38 тысяч «квадратов», торговая — 69 тысяч квадратных метров, плюс еще 45 тысяч «квадратов» прилегающей территории. Разные корпуса возводились разными подрядчиками. На строительство обещали потратить 230 миллионов долларов.





Но скоро стало ясно, что в установленный срок иранцы не успеют. В 2014 году (тогда степень готовности оценивали в 45%) Лукашенко продлил сроки окончания строительства до 2016-го — но за это надо было выделить 2 миллиона долларов на возведение здания Верховного суда. Тогда же еще немного изменили внешний вид комплекса. В новый срок снова не уложились, и снова Лукашенко продлил срок — до конца 2018–го (еще за 1 миллион долларов на строительство Центра художественной гимнастики).





В 2019–м, когда стало ясно, что перерезание ленточки опять откладывается на неопределенный срок, в Мингорисполкоме говорили, что инвестор не успел завершить строительство «в связи с неритмичным финансированием».





— В настоящее время у ИООО «Белпарс» имеется вся разрешительная документация на строительство объекта, в Мингорисполком предоставлен график завершения строительства комплекса с планируемым сроком ввода его в эксплуатацию в 2021 году, — сообщили городские власти.





Формально строительство ведется и сейчас, хотя со стройплощадки убрали подъемные краны. Фасады почти везде остеклены, но до внутренней отделки дело еще не дошло. Вероятно, последует новое разрешение на продление сроков строительства, новый штраф на какой-нибудь новый дворец. Возможно, тогда здание все же смогут сдать — где-нибудь к 20-летию с начала всей затеи. Всего-то пяток лет осталось.





Что: Многофункциональный комплекс с подземной парковкой

Где: Червенский рынок

Когда: 2007

Кто: «Дидас» (Иран)

Червенский рынок был одним из старейших рынков города, который продолжал работать на своем первоначальном месте. В 2017 году он даже отмечал свое 126–летие, при том что на сайте рынка написано: «Основание рынка — 1897 год», — получается, что ему тогда было 120 лет.





Новый проект на месте рынка затеяли еще в 2007 году, когда иранская делегация приезжала к Александру Лукашенко. Точнее, еще в 2003 году «Белпромпроект» занимался проектом реконструкции рынка, но арабские инвесторы «нарисовались» несколько лет спустя с совершенно новой идеей. А в апреле 2008–го председатель правления Белкоопсоюза Владимир Кулешов посетил Иран для подписания инвестиционного договора.





Скоро сказка сказывалась, но нескоро дело делалось. Только осенью 2011-го дошло до каких-то конкретных сроков: арендаторам сказали освободить территорию к 15 января 2012-го. Но и этот срок сдвинули, и лишь 31 января 2013-го Червенский работал на старом месте в последний раз: потом вся торговля сместилась сильно южнее по улице Маяковского, к троллейбусному кольцу за хладокомбинатом, напротив Лошицкого парка.





Директор ИООО «Дидас Интернэшнл Групп» Хасан Амирзаде говорил, что несовременные форматы торговли в центре европейской столицы надо менять, и обещал построить тут грандиозный торговый объект. На площади в 144 тысячи квадратных метров обещали «впечатляющее здание с двухуровневой подземной парковкой на 1.124 машиномест и «зеленой» крышей». Проектированием занималась английская компания Urban Synthesis. На семиэтажный комплекс с магазинами, ресторанами и офисами обещали потратить 194–200 миллионов долларов, причем только за деньги инвестора: беларуская сторона не должна была потратить ни копейки.





Но на площадке ничего не происходило, и очень быстро Мингорисполком попрощался с инвестором: в октябре 2015 года договор был расторгнут. В 2016 году право застройки выиграла компания «Сильвер Капитал». Выйти на площадку для выноса сетей инвестор планировал летом 2019–го, сразу после Европейских игр, а для строительства — в конце 2019-го — начале 2020 года. Позже сообщалось, что владельцы «Сильвер Капитала» продали компанию структуре ГК «РАПА» — она управляет гипермаркетами Green.





В начале 2020-го районные власти сообщили, что стройка все-таки начинается, летом уже появился забор и начались активные работы.





Но теперь проект уже совсем другой: не семь, а три надземных этажа, общая площадь здания — 60 тысяч квадратных метров. На цокольном этаже будет гипермаркет (судя по всему, Green), на первом этаже — торговля, на втором и третьем — спортивно-оздоровительные и развлекательные заведения. Сообщалось, что строительство займет 2–3 года.





Что: Гостиница-небоскреб с видом на футбол

Где: Стадион «Динамо»

Когда: 2008

Кто: Al Qudra Holding (ОАЭ)

В отличие от многих других случаев, когда инвесторы или проектировщики что-то нарисовали, но даже до первого ковша земли дело не довели, тут до начала работ дело все же дошло. Правда, уже без участия арабов.





Примерно в 2008 году появилась идея освоить площадку в стыке улиц Кирова и Ленина, у северной части стадиона «Динамо». Место досталось концерну из ОАЭ Al Qudra Holding, который силами дочерней компании QP International решил построить тут 34–этажную 5–звездочную гостиницу-небоскреб. В дело собирались вложить от 150 до 250 миллионов долларов — и тогда состоятельные болельщики смогли бы смотреть футбольные матчи прямо из своих номеров (если, конечно, кто-то считает, что с высоты в 20-30 этажей на поле можно что-то разглядеть, кроме зелени газона). Сдать отель собирались к 2010 году.





Но в апреле 2011 года все поменяли: компания Al Qudra (которая также собиралась строить «Чижовка-Арену» невзрачного прямоугольного вида) свернула все свои рабочие интересы в Беларуси и ничего строить не стала. А у площадки появился новый инвестор. Это была малоизвестная нидерландская компания Blue Eagle Private Equity B.V., которая собралась вложить значительно меньше (60 миллионов долларов) и построить гостиницу значительно ниже (14 этажей).





Причем гостиница должна была принадлежать сети Hilton, а проект ее разработали в студии Олега Воробьева. Подрядчиком выступила турецкая компания Emsaş Construction, которая к тому моменту заканчивала строительство гостиницы «Президент-Отель» на месте снесенной «Октябрьской». В ноябре 2012 территорию стройки начали огораживать, детали проекта пообещали раскрыть после того, как выроют котлован. Гостиницу собирались сдать к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году.





А в ноябре 2014–го забор сняли: оказалось, что строительство даже и не началось, а администрация района не могла связаться с представителями компании-инвестора: телефонов нет, офис закрыт. Участок у инвестора отобрали, строители восстановили лестницу и тротуар. На месте намечавшегося небоскреба так и осталось все по-старому. А на сайте арабской дизайнерской студии AEC до сих пор красуется проект гостиницы-небоскреба (причем здания на заднем плане совсем не минские — видимо, вставили для пущей красоты).





Что: Minsk PersPolis

Где: Немига

Когда: 2010

Кто: Semega и «Перс Полис Инвест» (Иран) / «Интербелнест» (Иран)

В 2011 году между Немигой и стыком улицы Шорной и Транспортного переулка начали строить гостиничный комплекс Minsk PersPolis (на некоторых рендерах писали PersePolis), на церемонии открытия стройки был и посол Ирана в Беларуси Сейед Абдолла Хосейни. Проект отеля высотой 141 метр годом ранее разработала компания Tarh va Afarinesh, а в оформлении экстерьера 35-этажной гостиницы на 259 номеров задумали соединить беларуские узоры с орнаментом иранских ковров. Объем инвестиций оценили в 150 миллионов долларов, строительство обещали закончить в 2014-м.





Правда, через год проект пришлось сильно изменить: жильцы дома №42 по Немиге жаловались, что новостройка неизбежно закроет им солнце. Стройплощадку передвинули ближе к площади Франтишка Богушевича, а вместо одного высотного комплекса задумали два, объединенных общим стилобатом и соединенных пешеходными галереями. Правда, потом еще разок изменили проект и отказались как от узоров на фасаде, так и от соединительных мостиков между корпусами.





Но все же дальше котлована дело не продвинулось, и права на освоение участка перешли к другой иранской компании — «Интербелнест», которая запланировала к 2016–му построить за 60 миллионов долларов торгово-административное здание «Немига молл» почти на 64 тысячи квадратов. И у этих ребят ничего не получилось, на пустыре не было никаких признаков строительной жизни, и в 2018–м из-за невыполнения условий отвода земельного участка город его изъял.





Осенью того же года перспективную площадку выставили на аукцион, и ее почти за 2 миллиона долларов приобрела компания крупного девелопера Виталия Синицкого, которому принадлежат комплексы «Титан», «Тивали», «Трюм», бизнес-центр «Волна». В результате он принялся возводить многофункциональный комплекс «Сигма»: бизнес-центр на 22 тысячи квадратных метров и торговый центр на 23 тысячи «квадратов». На фасаде запланирован излом в форме греческой буквы Ʃ (сигма). Два года назад, к началу лета 2019-го, участок вновь обнесли забором, там появилась техника, строительство идет полным ходом: здание выросло уже на 6 этажей над землей.





Что: Grand Hotel Minsk

Где: ВДНХ

Когда: 2010

Кто: Оманский государственный фонд / Kopaonik Property Investment (ОАЭ)

Над зданием «БелЭкспо» (бывший ВДНХ) по улице Янки Купалы тучи сгустились еще в 2010 году, когда землю под выставочным центром и 2–й клинической больницей продали Оманскому государственному фонду за 10 миллионов долларов. Но два года спустя тот передумал что-либо строить.





В 2015–м году участок достался арабским инвесторам, но и те ничего не сделали. Но город твердо решил снести стеклянное здание ВДНХ: председатель Мингорисполкома Андрей Шорец был уверен, что тот не соответствовал современным требованиям. В конце 2016­ года заключили очередной инвестдоговор — на этот раз с малоизвестной арабской компанией Kopaonik Property Investment. Ее косвенно связывают с сербскими братьями Каричами, руководителями Dana Holdings.





Они взялись построить тут большой гостиничный комплекс Grand Hotel Minsk и вложить в это примерно 250 миллионов долларов. Заказчиком выступила структура «КПИ Девелопмент», подрядчиком — Rizzani De Eccher S.p.a. Окончание работ запланировали на 3 октября 2020 года (такая дата значилась в паспорте объекта).





В январе 2017–го советские корпуса больницы и ВДНХ начали готовить к сносу, и к концу апреля от уникального здания выставочного центра осталась ровная площадка, открывающая вид на Верхний город. Но потом почти два года ничего не происходило: пустырь зарос красивым газоном. В ноябре 2018–го территорию огородили забором, а еще почти через год, в сентябре 2019–го, на участке появился первый экскаватор.





Строительство разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. Весь комплекс планировали сдать чуть позже обещанного — к концу 2021 года.





Правда, и этот план пошел с нарушениями. Судя по всему, первым сдадут как раз пешеходный мост, который начали строить в декабре 2019–го и который уже почти готов, в отличие от гостиницы. За забором стройки видны горы песка, но до обещанных шести этажей «Гранд-отеля» еще очень далеко.