Создатель Всемирной паутины продал исходный код интернета за $5,4 млн





За эту сумму «ушёл» архив файлов с оригинальным кодом (создан в период с 3 октября 1990 года по 24 августа 1991). В файлах около 9 555 строк. Также на аукционе предложили письмо Бернерса-Ли в файле Readme.md с объяснением процесса создания кода, 30-минутную анимацию, которая демонстрирует работу кода, и его цифровой плакат.





Бернерс-Ли создал код интернета на компьютере NeXT, когда работал в CERN в Швейцарии в начале 90-х.





Первоначальная цена, которую выставили за NFT, равнялась $1 тыс. В ходе торгов покупатели сделали 51 ставку. Приобретатель лота пожелал остаться неизвестным.





Выручку «отец интернета» отдаст на благотворительность, на что конкретно пойдут средства, не сообщается.