Создатель Всемирной паутины продал исходный код интернета за $5,4 млн
Тим Бернерс-Ли, создавший Всемирную паутину в 1989 году, продал её оригинальный исходный код на аукционе Sotheby’s в виде NFT. Итоговая цена лота составила $5,4 млн.
За эту сумму «ушёл» архив файлов с оригинальным кодом (создан в период с 3 октября 1990 года по 24 августа 1991). В файлах около 9 555 строк. Также на аукционе предложили письмо Бернерса-Ли в файле Readme.md с объяснением процесса создания кода, 30-минутную анимацию, которая демонстрирует работу кода, и его цифровой плакат.
Бернерс-Ли создал код интернета на компьютере NeXT, когда работал в CERN в Швейцарии в начале 90-х.
Первоначальная цена, которую выставили за NFT, равнялась $1 тыс. В ходе торгов покупатели сделали 51 ставку. Приобретатель лота пожелал остаться неизвестным.
Выручку «отец интернета» отдаст на благотворительность, на что конкретно пойдут средства, не сообщается.
Источник: dev.by
15:24 01/07/2021
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