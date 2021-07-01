Белорусы скупают недвижимость в Польше

Согласно отчету министра внутренних дел и администрации Польши, направленному в сейм, граждане и компании из Беларуси приобрели в 2020 году в Польше 26 876,21 кв. метров жилой и нежилой недвижимости. Из них 24 441, 58 квадратов пришлось на квартиры и жилые дома, 2 434,62 кв. метров – на прочие помещения.





Эти показатели ненамного, но ниже, чем были в 2019 году. В нем был установлен рекорд по активности белорусов на польском рынке недвижимости. Тогда физические и юридические лица из Беларуси стали хозяевами 30 984,13 кв. метров, включая 26 825,99 кв. м. жилья и 4 158,14 кв.м. нежилой недвижимости.





Физические лица из Беларуси стали главными участками сделок на польском рынке недвижимости и в прошлом году. В их руки перешли 26 453,96 кв. метров помещений, включая 24 067,06 «квадратов» жилья и 2 386, 90 кв. метров прочей недвижимости. По масштабу сделок с квартирами активнее белорусов из иностранцев были только украинцы (154 216,05 кв.м.) и немцы (45 165,63 кв.м.).





Несмотря на некоторое снижение приобретенных площадей, Беларусь поднялась на две позиции в общем рейтинге главных покупателей польской недвижимости. Это произошло из-за снижения интереса к ней со стороны представителей других стран. Так, если в 2019 году иностранцы купили в Польше 962 731,33 кв. метров, то в прошлом году этот показатель составил 712 978,90 «квадратов».





Лидерами по инвестициям в эту сферу остаются украинцы – граждане и компании из Украины приобрели в общей сложности 171 933, 49 кв. метров квартир и других помещений. Выше белорусов также представители Нидерландов (59 203,10 кв.м.), Германии (59 137,09 кв.м.), Люксембурга (45 021,24 кв.м.), Израиля (28 717,27 кв.м.) и Великобритании (27 528,82 кв.м.). Высокие показатели у Нидерландов и Люксембурга объясняются скупкой коммерческой недвижимости.





В прошлом году белорусские покупатели обошли граждан и компании из Франции (26 851, 36 кв.м.) и Кипра (26 142,35 кв.м.).





Для сравнения: россияне купили 15 105, 33 «квадратов» в Польше, что меньше по сравнению с предыдущим годом (19 091,81 кв. м.).