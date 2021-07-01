Белстат: зарплата в мае выросла благодаря... учителям и медикам

В мае прошлого года прирост был намного больше: 34,1 рубль, то есть 2,9%.





Но тогда ситуация была несколько другая, пандемия коронавируса только набирала обороты, и средняя зарплата в здравоохранении выросла на 156,4 рубля, а в мае текущего года она увеличилась всего на 49,5 рубля — до 1 328,8 рубля.





За год зарплата у медицинских работников выросла в реальном выражении на 18,8%. Это довольно скромная плата за возросший риск.





В образовании средняя зарплата в мае 2021 года увеличилась на 42,5 рубля и достигла 973,2 рубля. Но за год в реальном выражении она увеличилась всего на 4,6%, то есть в меньшей степени, чем в среднем по стране, где рост составил 5,3%. То есть, разговоры правительства о намерении увеличить зарплату низкооплачиваемым категориям работникам пока не реализуются.





В промышленности в мае 2021 года средняя заработная плата даже сократилась по сравнению с апрелем: на 11,2 рубля — до 1 471,3 рубля. Довольно странное снижение на фоне роста объемов производства в промышленности. Но тут причина очевидна: проблемы в нефтепереработке, связанные со снижением поставок нефти на Нафтан.





В результате средняя зарплата в сфере производства кокса и нефтепереработки сократилась в мае по сравнению с апрелем на 81,3 рубля — до 2 275,2 рубля.





Почему-то рост цен на изделия из древесины не привел к значительному увеличению зарплаты в сфере распиловки, строгании и пропитки древесины, которая выросла по сравнению с апрелем, но всего на 4,9 рубля — до 1 292 рубля.





А зарплата в сфере производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в мае даже снизилась по сравнению с апрелем на 59,2 рубля — до 1 487,2 рубля. В сфере производства машин и оборудования, не включенных в отдельные группы, зарплата сократилась на 63,4 рубля — до 1 412,9 рубля.





Но значительнее всего зарплата в мае сократилась в сфере страховых услуг (без учета обязательного социального страхования): на 812,5 рубля — до 1 622,7 рубля. Но это снижение объясняется тем, что в апреле страховщики получали премию, в связи с чем зарплата у них увеличилась. В прошлом году ситуация была такой же, хотя сокращение — значительно ниже.





Снизилась зарплата в мае и в банковской сфере, то есть в сфере финансовых услуг без учета страхования и социального обеспечения: на 160,8 рубля — до 2 035 рубля. Банкирам сейчас как-то приходится не сладко, и их зарплата за год в реальном выражении упала на 7,3%.





Зато во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования все хорошо, средняя зарплата там в мае текущего года увеличилась по сравнению с апрелем на 366,7 рубля и достигла 3 871,9 рубля. Это второе место среди отраслей экономики Беларуси.





На первом традиционно находятся программисты: средняя зарплата в области информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания увеличилась в мае по сравнению с апрелем на 802 рубля и достигла 6 812,3 рубля.





Это тоже сезонное явление, так как в мае прошлого года прирост был примерно таким же. То есть политический кризис в РБ на зарплате программистов, в отличие от банкиров, никак не сказался.