Которая обеспечивает необходимый экономический и социальный результат в «хаосе» свободного рынка вне зависимости от исходных намерений и действий участников рынка, пишет Инфобанк

"...Основным способом повысить производительность труда и, как следствие, увеличить богатство Смит считал разделение труда и специализацию при выпуске продукции. По его мнению, рынок является идеальным регулятивным механизмом для экономики.





В условиях свободной конкуренции люди могут повысить свой достаток, только удовлетворяя потребности других, и в результате эгоизм отдельных индивидов становится источником роста общего благосостояния (это описывается как действие «невидимой руки»).





Смит считал полезным ликвидировать все ограничения и монополии как препоны, мешающие экономическому развитию. Он изложил своё видение факторов, формирующих стоимость продукта (рента, прибыль, заработная плата), сформулировал понятия основного и оборотного капиталов, обосновал важность накопления капитала как главной задачи предпринимателя..."

Свободное курсооборазование – это также элемент свободной экономики, которое «невидимой рукой» регулирует (то есть, саморегулирует) финансовый рынок, результатом чего является валютный курс, отвечающий существующим экономическим параметрам и условиям, и являющийся также индикатором состояния экономики.





А дальше этот «самоустановленный» валютный курс – уже сам по себе является той самой «невидимой рукой», регулятором экономических процессов в открытой экономике.





Но в Беларуси, где по закону существует «рыночное курсообразование», и, значит, «невидимая рука» свободного валютного рынка и должна определять валютный курс, опровергли учения Адама Смита.





Ведь белорусский рубль никак не отреагировал на введение секторальных санкций. И даже может укрепиться при усилении спроса на иностранную валюту и выводе валюты из банковской системы, как это происходит в последние месяцы.

А все потому, что в Беларуси этой самой «невидимой рукой» является Нацбанк, как рыночными, так и административными методами управляющий денежной массой и валютным курсом. Особенно хорошо это было видно по сильному укреплению белорусского рубля в апреле-мае.





В июне «невидимая рука Нацбанка» снова укрепила BYN-рубль по главным параметрам: по «народному параметру» – курсу доллара, и по «нацбанковскому параметру» – стоимости валютной корзины.





Причем показательным оказался последний день месяца: 30 июня между 11 и 12 часами российский рубль заметно ослаб, и в рамках валютной корзины Нацбанка, где российский рубль занимает 50%, должны были бы подорожать доллар и евро.





Но подешевело 30 июня всё – такое впечатление, что только ради того, чтобы курс доллара в конце месяца хоть чуть-чуть, но стал ниже, чем в начале месяца, и «невидимая рука Нацбанка» выполнила эту задачу – вывела нужный курс доллара.





Тем не менее, факт: доллар подешевел по итогам календарного месяца третий раз подряд, хоть и совсем незначительно.





А евро в Беларуси упал второй календарный месяц подряд, но здесь уже – сильно, почти как в марте.





Подорожал за июнь только российский рубль из-за его укрепления к доллару на фоне выросшей в цене нефти. Нефть растет с каждым месяцем последнее время, вот и российский рубль второй месяц подряд дорожает в Беларуси.





Валютная корзина подешевела за июнь, но в целом ежемесячные амплитуды роста/падения стоимости валютной корзины совсем небольшие: «невидимая рука Нацбанка» управляет этим.





За июнь 2021 года по итогам валютных торгов на БВФБ:





доллар – подешевел на 0,02% (-0,19% годовых)

евро – подешевел на 2,49% (-29,8% годовых)

рубль РФ – подорожал на 0,47% (+5,66% годовых)

валютная корзина – подешевела на 0,27% (-3,27% годовых).





То есть, белорусский рубль в июне «одержал победу» на трех «фронтах» из четырех.

Относительно же начала года белорусский рубль укрепился «по всем фронтам»: за период с конца 2020 года по конец июня 2021 года (за 181 день):





доллар – подешевел на 1,80% (-3,64% годовых)

евро – подешевел на 4,94% (-9,96% годовых)

рубль РФ – подешевел на 0,47% (-0,95% годовых)

валютная корзина – подешевела на 1,78% (-3,59% годовых).





И сейчас главный вопрос: продолжится ли валютно-курсовая стабильность в июле? Ведь и для «невидимой руки» Нацбанка нужны инструменты влияния. В первую очередь – это наличие валютных запасов для валютных интервенций на бирже и для погашения внешнего долга.





Снижают валютные запасы страны вывод иностранной валюты населением из банков и покупка валюты: все это происходит уже не один месяц, а в июле такие процессы могут еще ускориться на фоне ухудшающейся внешнеполитической ситуации и приближения периода начала действия введенных санкций.





Потребуется много валюты для погашения внешнего долга. В государственном секторе погашение в настоящее время идет в основном перед Россией и Китаем на небольшую сумму до $100 млн в месяц (данные Минфина).





Но валовый внешний долг, предусматривающий его обслуживание и другими секторами, требует намного больше валюты: этот долг огромный.





Повышению валютных запасов служит плюсовое сегодня сальдо внешней торговли товарами и услугами.





Однако с началом действий санкций здесь может быть ухудшение: плюсовое сальдо сильно сократится и даже уйдет «в минус».

Причем начало этому ухудшению может быть положено уже в июле, и связано с уже возникающими проблемами с нефтью: «в III квартале «Транснефть» не получала от российских компаний заявки на поставки нефти на беларусский «Нафтан» – так пишет российское новостное агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Что касается погашения государственного внешнего долга в иностранной валюте, то здесь белорусские власти возлагают все надежды на размещение своих облигаций на российском финансовом рынке на сумму 100 млрдRUR-рублей (эквивалентно $1,4 млрд) через 10 российских банков. Вышли даже соответствующие Указ и Постановление.

Однако позаимствовать сегодняшней Беларуси, находящейся под санкциями и в ожидании новых и более грозных санкций, такую большую сумму денег возможно только при прямом указании («рекомендации») Президента Путина: самостоятельно приобрести столько белорусских облигаций в таких политических условиях мало кто в России решится.