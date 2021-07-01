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Украинский Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов

Об этом сообщил вице-мэр города Виталий Луков.


 

«Мы радовались, что выходим на финишную прямую, были согласования определенные, но сейчас возникла сложная ситуация с Беларусью. Сейчас, вы знаете, определенный политический кризис между нашими государствами. Так что имеем сейчас небольшую паузу, потому что даже наши европейские партнеры сейчас приостановили подписание договоров по изготовлению троллейбусов для Николаева» – сказал вице-мэра Николаева. Об этом пишет vesti.ua.
 
Он отметил, что лучше сделать неделю-две паузы разобраться и дальше двигаться. По словам Виталия Лукова, закупка белорусских троллейбусов для нужд города может затянуться на неопределенный срок.
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