Украинский Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов









«Мы радовались, что выходим на финишную прямую, были согласования определенные, но сейчас возникла сложная ситуация с Беларусью. Сейчас, вы знаете, определенный политический кризис между нашими государствами. Так что имеем сейчас небольшую паузу, потому что даже наши европейские партнеры сейчас приостановили подписание договоров по изготовлению троллейбусов для Николаева» – сказал вице-мэра Николаева. Об этом пишет vesti.ua.

Он отметил, что лучше сделать неделю-две паузы разобраться и дальше двигаться. По словам Виталия Лукова, закупка белорусских троллейбусов для нужд города может затянуться на неопределенный срок.