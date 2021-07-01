+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

2/3 американских инвесторов назвали Маска самой влиятельной персоной на финансовых рынках

Сайт Investing.com в июне провёл небольшой опрос среди своих американских пользователей. Почти две трети респондентов считают, что финансовые рынки очень подвержены воздействию Илона Маска.



В исследовании участвовало 1103 человека. Из них 63% заявили, что гендиректор Tesla является самой влиятельной фигурой на финансовых рынках. 52% опрошенных поддержали меры, которые бы ограничили возможность отдельных лидеров мнений вроде Маска вызывать колебания на рынках.

За последний год Илон Маск показал, что способен один твитом провоцировать рост и падение котировок криптовалют. Это произошло, например, когда Tesla купила крупную партию биткоинов и решила принимать в оплату электрокаров. Обратный эффект наблюдался, когда компания продала часть криптоактивов и отказалась от транзакций в биткоине.

Тем не менее 84% участников опроса не согласны, что будущее биткоина полностью зависит от Маска.

Также мнения разделились по поводу серьёзности его твитов. 33% говорят, что они «раздражают», 27% — что они «забавные», 22% описывают их как «предвзятые», ещё 28% относятся к ним безразлично.
DEV.by
Поделиться
Последние известия




‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]