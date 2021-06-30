Криптовалюта поможет обойти "Большого Брата"
Анонимность платежей в недемократических странах может поддерживать транзит демократии.
Такое мнение в ходе CAMCA Regional Forum (региональный форум стран Центральной Азии, Кавказа, Монголии и Афганистана) высказал Сергей Гуриев, профессор экономики парижской Школы политических наук, пишет thinktanks.by
"Я думаю, что на Западе для криптовалюты нет продуктивного использования из-за ее неэффективности, волатильности и использования больших ресурсов, включая электричество. Там криптовалюта будет вытесняться официальными цифровыми деньгами центральных банков. Но в недемократических странах криптовалюта — очень важная цель, чтобы обойти Большого Брата. Анонимность платежей в недемократических странах может поддерживать транзит демократии", - цитирует Сергея Гуриева "Форбс-Казахстан".
По мнению профессора, "возможно, глобально на Западе, и криптовалюта – невесомая версия золота. Это актив, чья ценность основана на взаимной вере в его ценность. Но крипта будет становиться все менее анонимной на Западе, потому что правительствам нужны деньги и они не позволят криптоэнтузиастам обходить налоги. Что же что будет с криптоактивистами в тоталитарных режимах, трудно предсказать".
09:22 01/07/2021
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