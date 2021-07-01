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Странное дело. Ощущаемая и ожидаемая инфляция растут вопреки укреплению белорусского рубля

Несмотря на то, что за второй квартал 2021 года белорусский рубль укрепил свои позиции к корзине валют, ощущаемая и ожидаемая инфляция белорусов только усилились.

Странное дело. Ощущаемая и ожидаемая инфляция растут вопреки укреплению белорусского рубля
Согласно исследованию Национального банка, за второй квартал 2021 года инфляционные ожидания белорусов значительно усилились, если сравнивать с данными за март. При этом и текущую инфляцию населения стало ощущать довольно остро, пишет Ежедневник. Все это произошло на фоне укрепления позиций белорусского рубля и одновременного роста реальных цен.

Так если в марте 49,7% опрошенных указывали, что цены за последний квартал существенно увеличились, то сейчас уже 57,4%. Это довольно значительный рост. При этом существенно сократилось количество респондентов, указывающих, что цены выросли незначительно с 11,2% в марте до 7,4% в июне. В итоге ощущаемый уровень увеличился с 12,9% в марте до 14,6% в июне.

Ожидания уровня инфляции выросли еще более значительно. Так если в марте 18,8% респондентов указывали, что в следующем квартале цены будут расти быстрее, чем сейчас, то в июне таких уже было 26,5%. При этом количество оптимистов, указывавших, что цены будут расти меньше, сократилось почти вдвое – с 21,1% в марте до 12,3% в июне. Все это привело к тому, что уровень ожидаемой инфляции увеличился с 12,9% в марте до 14,7% в июне. Если тендеция сохранится, то экономических оптимистов в Беларуси вообще не останется.

Комментарий по делу

Как так получилось, что при стабилизации курса белорусского рубля, ощущаемый и ожидаемый уровень инфляции неумолимо идут вверх. С этим вопросом «Ежедневник» обратился к известному экономисту Ярославу Романчуку.

«Ожидания инфляции в Беларуси – это не столько монетарный феномен, сколько отношение белорусов и бизнеса к власти, к государству. Это показатель, в первую очередь, уровня доверия к власти, к той информации, которую мы получаем от органов государственного управления. Назову пять факторов, которые влияют на высокий уровень инфляционных ожиданий.

Первый - обнуление доверия к власти на фоне правовой среды, в которой «иногда не до законов». Инвестиционная засуха, отток бизнеса на фоне жесткого жима на предпринимателей – плохие новости для экономики.

Второй – июльские валютные нововведения, которые могут привести к усложнению доступа к валюте. Они разогревают опасения белорусов.

Третий - продление жесткого регулирования цен в ручном режиме.

Четвертый – ожидания негативного влияния санкций на экономику. Дефицит финансов может заставить власти прибегнуть к помощи денежного печатного станка. А это, по нашему опыту, означает резкий рост давления на курс и на потребительские цены. Национальный банк у нас не является независимым органом. Не исключено, что у его руля может появиться молодой Прокопович в лице помощника президента В.Бельского.

Пятый – тотальная военщина на ключевых позициях в управлении экономики. Люди в фуражках и мундирах по факту прекратили полноценный диалог с бизнесом. А какое может быть к ним доверие? Какие ожидания от них? Решение сложным проблем в экономике как в том анекдоте про прапорщика. «Остановите поезд! Есть! – Поезд стой, раз-два».
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