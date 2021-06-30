Глава "Беларуськалия" прокомментировал введение санкций ЕС





Как сообщает госагентство БЕЛТА, пишет Смартпресс, журналисты поинтересовались атмосферой в коллективе в связи с внешним давлением на страну в целом и на "Беларуськалий" в частности, спросив: "Когда дышат в спину - это мотивирует?".





"Безусловно. Когда сложно, всегда есть повод лишний раз оглянуться, собраться и придумать что-то новое, новый проект, новое производство. Поэтому все это у нас воспринимается как определенный вызов и посыл для развития предприятия в дальнейшем", - заявил в ответ Головатый.





Напомним, продукции "Беларуськалия" касаются введенные ЕС секторальные санкции, а ранее на предприятии появился стачечный комитет, который призывал норвежскую компанию расторгнуть контракт с "Беларуськалием".



