



Как сообщает «Где и Что», на трансформацию из обычного автомобиля в летающий у AirCar уходит примерно 2 минуты и 15 секунд. Для этого нужно только нажать кнопку, после чего он сам разведет массивные прямоугольные «крылья» и запустит хвостовой винт, пишет lada.kz.









Приводить винт в движение позволяет двухмоторная силовая установка, состоящая из двух двигателей BMW. Мощность системы не уточняется, но известно, что кабриолет спокойно поднимается на высоту до 2,5 километров и разгоняется в воздухе до 190 км/час.





На разработку и реализацию Aircar в живом прототипе у Стефана Кляйна ушло в общей сложности 20 лет. За это время кабриолет-трансформер совершил более 140 тестовых полетов и провел в воздухе около 140 часов.







