



Два дня назад Казахстан и Беларусь подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, пишет interfax.by.





"Нам предстоит ратифицировать данное соглашение и после ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Беларусь. И там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы", - сказал министр Ногаев на брифинге в Нур-Султане по итогам отчетной встречи перед населением.





На вопрос журналиста, "когда могут быть первые поставки - не раньше октября-ноября", министр ответил "да".





"Осенью, когда парламент возобновит свою работу, мы внесем этот документ на ратификацию", - добавил министр.







