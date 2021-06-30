Forbes узнал, на что Безос потратил три четверти своего состояния









К такому выводу пришел Forbes, посчитавший траты миллиардера.

С момента выхода компании на биржу в 1997 году Безос продал акций своего интернет-магазина почти на $27 млрд, пишет Officelife.media. Миллиардер предлагал желающим свои бумаги практически ежегодно.





Вначале эти сделки приносили десятки миллионов долларов в год, а по мере роста стоимости бумаг доход стал составлять миллиарды долларов. Так, в 2020 году Безос продал 4 млн акций за $10 млрд.





В результате с 1997 года доля Безоса в Amazon сократилась с 42 до 10%. Влияние на этот процесс оказал и самый дорогой бракоразводный процесс богача. Миллиардер отписал бывшей супруге почти 20 млн акций Amazon.





В 2017 году бизнесмен признался, что ежегодно продает бумаги своей компании примерно на $1 млрд, чтобы инвестировать в космический проект Blue Origin. С 2000 года Безос вложил в ракетостроение $7,5 млрд.





Миллиардер владеет недвижимостью на $504 млн и яхтой на такую же сумму.





Пожертвования Безоса благотворительным организациям оцениваются суммами в миллионы долларов. При этом предпринимателя критикуют за такую скупость и за то, что он уклонился от «Клятвы дарения» — обязательства раздать большую часть своего состояния.





Зато стартапы богач поддержал почти на $14 млрд, и эти вложения не пропали. Миллиардеру гарантирована обеспеченная старость.





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