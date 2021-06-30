



Ранее глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский заявил, что ряд предприятий-представителей молочной отрасли готовит заявление для рассмотрения межведомственной комиссией по международной торговле на введение запрета импорта в Украину молочной продукции из Беларуси. По его словам, пишет Смартпресс, Беларусь поддержала эмбарго России на импорт украинской молочной продукции, которое вступило в действие 1 января 2016 года, что является "дискриминационным и недружественным действием".





"У господина Чагаровского постоянно какое-то недержание. Он все время хочет что-то запретить из Беларуси", - заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на пресс-конференции в среду.





Мотивировку введения запрета, по его словам, "вообще удивительно читать". "Хочу призвать уважаемых коллег с Украины быть более профессиональными. Хоть, как говорится, "почитай матчасть". Ни к каким санкциям мы не присоединялись", - заметил Богданов.





"Непартнерски так поступать, тем более приводить данные, которые не соответствуют действительности", - добавил Богданов.





Со своей стороны замглавы Минсельхозпрода Беларуси посоветовал главе Союза молочных предприятий Украины обратить внимание на свой рынок, и, в частности, заняться разработкой программы по развитию животноводства в стране, "договориться о нормальных условиях с правительством Украины".





"В Украине реальная беда – молочный рынок давно и уверенно падает", - заявил замминистра. Так, производство молока в Украине с 2015 года сократилось на 13%. Поголовье коров сократилось на 20%.





"При этом "растет сумасшедшими темпами импорт в Украину молочной продукции", - заметил он. "И основной поставщик с долей 93,7% - это страны Европейского союза. Беларусь только 4% занимает", - сообщил Богданов.



