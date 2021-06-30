Опрос Нацбанка: Большинсто белорусов не расположено к крупным покупкам
Нацбанк обнародовал данные опроса об инфляционных ожиданиях населения. Большинство по-прежнему считают, что сейчас не время для крупных покупок, в том числе в кредит. Но доля таких граждан немного уменьшилась.
Также примерно 57% респондентов считают, пишет Office Life, что в данный момент не время откладывать деньги. Если сбережения стоит делать, то хранить надо в наличных. Так полагают 36,4%. Еще 27,1% говорят о вложениях в недвижимость. Только 12,1% предпочитают депозиты в банках, а 5,7% упомянули ценные бумаги.
Топ-5 наиболее крупных расходов за последние три месяца распределились так:
· подобных расходов не было — 44,9%;
· лечение (свое, детей, родственников) — 19,1%;
· бытовая техника — 14,1%;
· компьютер, планшет, смартфон, мобильный телефон и т. п. — 13,4%;
· покупка/ремонт автомобиля — 13%.
18:35 30/06/2021
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