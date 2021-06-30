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Rolls Royce прекращает сотрудничество с БелАЗом

Один из основных поставщиков двигателей на БелАЗ прекращает все отношения с беларуской компанией в связи с недавними санкциями ЕС.

Rolls Royce прекращает сотрудничество с БелАЗом
С 22 июня 2021 года один из основных поставщиков двигателей на БелАЗ - Rolls Royce Group - прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗ. 

Это подтвердил Rolls Royce Профессиональному союзу беларусов в Великобритании (PUBB), который ранее подал жалобу в связи с нарушением прав человека и рабочих на беларуском заводе. 

«Мы серьезно относимся ко всем контактам через нашу линию этики и проводим расследования в соответствии с нашими процедурами. По завершении нашего расследования Rolls-Royce приняла меры в соответствии со своим Кодексом поведения, корпоративными ценностями и юридическими обязательствами. 

Следовательно, в соответствии с недавними санкциями ЕС, введенными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года Rolls-Royce прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗу».
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