Маргелов: Нельзя исключать политику в ситуации с обысками компаний

– Сегодня силовики пришли в косметическую компанию «Модум». Можно вспомнить, что на прошлой неделе с обыском приходили в компании «Юркас» и «21 век». Как оценить эти действия силовиков? Могут ли быть оправданы внезапные обыски и задержания бизнесменов?





– Мы не знаем юридическую сторону этих ситуаций. Но в любом случае это вызывает в деловых кругах очень большую озабоченность. Эти явления участились, а достоверной информации об основаниях для таких действий крайне мало. Поэтому, конечно, это вызывает серьезное напряжение у предпринимателей.





– Как, на ваш взгляд, властям стоило бы действовать в ситуациях, когда в отношении компаний есть серьезные подозрения?





– Нужно разъяснять общественности, о чем идет речь. Пускай даже после того, как «пришли». Но чтобы была достоверная информация, а не додумывания.





Посмотрите, что произошло с «Грином»: арестовали основателя, потом выпустили. Теперь одни пишут одно, другие – другое. А что произошло на самом деле – неизвестно.





Это не добавляет радости в предпринимательскую деятельность: в ситуации туманности каждый начинает думать, что завтра могут прийти за ним.





Поэтому люди не хотят инвестировать, развивать свой бизнес, а хотят сворачивать свое дело и уезжать. Соответственно это негативно влияет на результаты работы экономики страны в целом.





– Звучат догадки, что по крайней мере некоторые последние обыски могут быть связаны с подозрениями в неуплате налогов. Как считаете, неуплата налогов – это серьезная болезнь в белорусском бизнесе?





– На общем мировом фоне очень даже несерьезная. Идеальной уплаты налогов не может быть хотя бы по той причине, что система налогообложения в Беларуси не идеальная – далеко не всегда поймешь, какие налоги и когда нужно платить, идут неоднозначные трактовки.





Кстати, позавчера на заседании Совета по развитию предпринимательства при Совмине обсуждали этот вопрос.





И что обидно: в свое время вроде бы у нас выработался консенсус – за налоги не нужно сажать людей, налоги должны быть возмещены. Ну, за исключением самых вопиющих случаев.





И посмотрите: те, кто не заплатил миллионы долларов налогов, находятся на свободе. А те, кому насчитали неуплату в тысячи долларов, чаще всего сидят. Это очень нехорошая тенденция.





– Кого вы имеете в виду под теми, кто не заплатил миллионы долларов налогов, – государственные предприятия?





– Конечно, есть среди них и частный бизнес.





– СМИ отмечают, что «Модум» как и 21vek.by сотрудничали с Европейским банком реконструкции и развития. Стоит ли искать политику в ситуациях с их обыском?





– Вы знаете, исключать ее нельзя. Понятно, что в предпринимательской среде мнения разделенные, очень большая группа настроена, скажем так, оппозиционно к действующей власти. Можно найти оппозиционные высказывания у многих. Но нужно ли преследовать этих людей?





Чем больше преследований таких бизнесменов, тем больше расширяется оппозиционность среди оставшихся. Раз 2021-й объявлен «Годом народного единства», нужно искать то, что нас объединяет, а не разъединяет.





Подобные действия напрямую влияют на экономику и жизненный уровень всех граждан Беларуси.