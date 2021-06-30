Станут ли кредиты дороже из-за санкций? Мнение эксперта

Михаил Грачев. Свое мнение на этот счет в коротком комментарии Myfin.by высказал финансовый консультант





– На самом деле принятие решения об изменении ставки рефинансирования Национальным банком, как правило, привязано к изменению инфляционных показателей.





Текущая инфляция составила 9,4% - по последним статистическим данным за май 2021 года. И наблюдается тенденция к дальнейшему росту потребительских цен в Беларуси. В этих условиях высока вероятность повышения ставки рефинансирования, поскольку она отстает от реальной ставки, рассчитанной через инфляцию.





А связывать изменение ставки с санкциями, которые объявлены в отношении Беларуси со стороны развитых стран и Евросоюза, не совсем корректно, потому как санкции имеют долгосрочный характер. Их влияние скажется как минимум через год, по крайней мере в ближайшие полгода не скажется точно.





Нацбанк оценивает текущую инфляцию и на основании изменений принимает решения. Поэтому есть почти стопроцентная вероятность, что на ближайшем заседании Национальный банк повысит ставку рефинансирования, а на сколько - время покажет.





Как ранее сообщал Myfin.by, в мае, по данным Нацбанка, годовой прирост потребительских цен составил 9,4%, а относительно апреля 2021 года потребительские цены в мае выросли на 0,6%.





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