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Силовики пришли в фирму "Модум". Кто следующий?

Сотрудники сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.

Силовики пришли в фирму "Модум". Кто следующий?
Номера руководства "Модума" отключены, сообщает @nashaniva

Это предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век», где были обыски неделю назад.

Список партнеров ЕБРР, получавших кредитные ресурсы банка 

Там среди прочих значатся: 

PandaDoc, 21vek и "Модум" - к ним уже пришли силовики. 

Кто следующий: Zubr Capital, Sodruzhestvo, банк Дабрабыт или, может быть, "Мила"?
"Белоруский партизан"
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