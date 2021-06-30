Силовики пришли в фирму "Модум". Кто следующий?
Сотрудники сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.
Номера руководства "Модума" отключены, сообщает @nashaniva
Это предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век», где были обыски неделю назад.
Список партнеров ЕБРР, получавших кредитные ресурсы банка
Там среди прочих значатся:
PandaDoc, 21vek и "Модум" - к ним уже пришли силовики.
Кто следующий: Zubr Capital, Sodruzhestvo, банк Дабрабыт или, может быть, "Мила"?
"Белоруский партизан"
14:07 30/06/2021
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