Силовики пришли в фирму "Модум". Кто следующий?





Это предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век», где были обыски неделю назад.



Там среди прочих значатся:

PandaDoc, 21vek и "Модум" - к ним уже пришли силовики.

Кто следующий: Zubr Capital, Sodruzhestvo, банк Дабрабыт или, может быть, "Мила"? Список партнеров ЕБРР , получавших кредитные ресурсы банка







