Миссия МАГАТЭ приехала на БелАЭС

В состав миссии вошли представители Великобритании, России, США, Франции и Швейцарии.





Эксперты МАГАТЭ посещают атомную станцию сегодня и завтра. Они должны оценить национальный режим физической ядерной безопасности материалов и установок.





Также эксперты оценят системы физзащиты топлива при транспортировке, будет проведен обзор информационной и компьютерной безопасности, сообщает пресс-служба Минэнерго.







