+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Миссия МАГАТЭ приехала на БелАЭС

Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начала работу на БелАЭС.

В состав миссии вошли представители Великобритании, России, США, Франции и Швейцарии.

Эксперты МАГАТЭ посещают атомную станцию сегодня и завтра. Они должны оценить национальный режим физической ядерной безопасности материалов и установок. 

Также эксперты оценят системы физзащиты топлива при транспортировке, будет проведен обзор информационной и компьютерной безопасности, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Поделиться
Последние известия




‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]