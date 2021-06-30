Миссия МАГАТЭ приехала на БелАЭС
Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начала работу на БелАЭС.
В состав миссии вошли представители Великобритании, России, США, Франции и Швейцарии.
Эксперты МАГАТЭ посещают атомную станцию сегодня и завтра. Они должны оценить национальный режим физической ядерной безопасности материалов и установок.
Также эксперты оценят системы физзащиты топлива при транспортировке, будет проведен обзор информационной и компьютерной безопасности, сообщает пресс-служба Минэнерго.
13:00 30/06/2021
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