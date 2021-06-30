Ставки по валютным вкладам могут вырасти выше 5-6% годовых?

Именно такой уровень был в банках страны до введения рекомендаций Нацбанка, которое произошло в 2015 году. Тогда в январе новые вклады для населения на срок до 1 года открывались по средней ставке в 5,1% годовых, а на срок выше 1 года — 6,2%.





Но Нацбанк начал компанию по дедолларизации страны, и решил в этих целях снизить привлекательность валютных сбережений в банках, рекомендовав последним снизить ставки.





Предполагалось, что жители РБ станут продавать свою валюту и открывать депозиты в белорусских рублях. Сократить ставки по валютным депозитам удалось, и в мае 2021 года указанные выше параметры составляли 1,03% и 2,03% соответственно.





При этом Нацбанк еще в 2019 году отказался от регулирования процентов по рублевым вкладам. Письмом № 76–19/9 от 30 января 2019 года «Об установлении процентных ставок» он отменил рекомендации по предельным процентным ставкам по вкладам и облигациям в белорусских рублях.





В Нацбанке это объяснили тем, что в стране достигнута макроэкономическая сбалансированность и монетарная стабильность. Что касается рекомендаций по ставкам по вкладам в иностранной валюте, то, как пояснили в Нацбанке, они были временно сохранены до момента получения необходимых статистических данных для проведения мониторинга и анализа ситуации.





Однако сбалансированность и стабильность на валютном рынке так и не наступила. В 2020 году Нацбанк не смог предотвратить обвал курса белорусского рубля, более того, в стране возник политический кризис после выборов президента РБ.





Все это привело к тому, что жители РБ покупают валюту, а также забирают из банков деньги не только с валютных вкладов, но и рублевых. Например, в мае 2021 года валютные вклады населения сократились на 193,2 млн. долларов, а рублевые — на 53,9 млн. рублей. Из-за санкций со стороны западных стран отток депозитов в настоящее время может ускориться.





В связи с этим, в конце концов, Нацбанк, похоже, сдался и начал менять свою политику, отказавшись от рекомендаций по ограничению ставок по валютным депозитам, о чем и сообщил письмом № 76–19/17 от 18 июня 2021 года.





Теперь можно ожидать, что банки начнут увеличивать ставки. Правда, этому будут препятствовать низкие проценты по валютным ресурсам за рубежом, однако в связи с санкциями, вводимыми западными странами в отношении РБ и прекращению сотрудничества с международными финансовыми институтами, получить средства за рубежом белорусским банкам будет не просто.





Так, после объявления о новых санкциях 21 июня доходность белорусских еврооблигаций, погашаемых в 2031 году, подскочила до 8,88% годовых.





Поэтому рост ставок по валютным депозитам в банках страны может оказаться весьма значительным. Равновесным уровнем для белорусской экономики в 2015 году были ставки в 5–6% годовых, поэтому на этот уровень можно и ориентироваться, хотя с тех пор ситуация на валютном рынке значительно изменилась.





С одной стороны, изменения произошли в худшую сторону для РБ, так как она лишилась возможности финансирования где-либо, кроме России. С другой стороны, по мере увеличения процентов по депозитам можно ожидать рост готовности российских банков обеспечить свои дочерние банки в РБ валютой.





Поэтому до уровня 2015 года ставки могут и не подняться. Все зависит от развития политический ситуации в стране, отношений Беларуси с РФ, и серьезности введимых ЕС и США санкций.



