Нигерия может потеснить в Европе российский «Газпром»





Об этом заявил на форуме Агентства новостей Нигерии (NAN) министр нефтяных ресурсов Тимипре Сильва.





Как отмечает издание, Нигерия строит 600-километровый газопровод AKK Gas Pipeline с юга на север страны и планирует сделать его частью канала поставок газа в Алжир, откуда топливо сможет попадать в Европу.





"План состоит в том, что если мы подадим газ в Кано (город на севере страны. — прим.), то он может продолжить путь в Алжир по Транссахарскому газопроводу, который соединят с алжирской газотранспортной системой, и добраться до Европы. Это очень важная часть инфраструктуры, и президент настроен осуществить проект", — отметил Сильва.





По его словам, во время поиска нефти в стране обнаружили месторождения газа с запасами в 5,6 трлн кубометров. Сегодня Нигерия является одним из крупнейших производителей СПГ, который экспортирует в том числе в Европу.