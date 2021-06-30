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Нигерия может потеснить в Европе российский «Газпром»

Власти Нигерии планируют поставлять газ в Европу по трубопроводам, которые собираются построить до Алжира, который уже связан газопроводами с Испанией и Италией.


Об этом заявил на форуме Агентства новостей Нигерии (NAN) министр нефтяных ресурсов Тимипре Сильва.

Как отмечает издание, Нигерия строит 600-километровый газопровод AKK Gas Pipeline с юга на север страны и планирует сделать его частью канала поставок газа в Алжир, откуда топливо сможет попадать в Европу.

"План состоит в том, что если мы подадим газ в Кано (город на севере страны. — прим.), то он может продолжить путь в Алжир по Транссахарскому газопроводу, который соединят с алжирской газотранспортной системой, и добраться до Европы. Это очень важная часть инфраструктуры, и президент настроен осуществить проект", — отметил Сильва.

По его словам, во время поиска нефти в стране обнаружили месторождения газа с запасами в 5,6 трлн кубометров. Сегодня Нигерия является одним из крупнейших производителей СПГ, который экспортирует в том числе в Европу.
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