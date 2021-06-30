Новый топ-10 столичных налогоплательщиков

По словам специалистов, фактически треть этой суммы — вклад 10 крупнейших столичных налогоплательщиков.





Топ-10 возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Также в рейтинг плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, вошли ООО «Табак-Инвест», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные телесистемы», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», иностранное предприятие «Славнефтехим» закрытое акционерное общество, унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», ЗАО «Новая нефтяная компания», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ЗАО «Минский завод виноградных вин».