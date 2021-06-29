Туризм в Беларуси составляет 3,1% в экспорте товаров и услуг
Среди европейских стран самый высокий соответствующий показатель у Черногории – 52,8%.
Данные и карту публикует телеграм-канал «Черногория-новости».
Наибольший удельный вес доходов от туризма в процентах от экспорта товаров и услуг в Европе имеют Черногория – 52,8% и Албания – 51%.
Также достаточно высокий процент туристических услуг в экспорте Хорватской Республики – 38,6%. Минимальная «зависимость от туризма» зафиксирована в Бельгии — всего 2,4%.
Беларусь и Россия близки по данному показателю – 3,1% у Беларуси и 3,7% — у России. Чуть выше показатель у Украины — 4,1%. Кроме Бельгии, меньше нас зависима от туризма только Исландия — 2,9%, пишет toursoyuz.by
08:40 30/06/2021
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