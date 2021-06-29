TUT.BY лишили льгот, но не статуса резидента ПВТ — так можно было?





В пресс-службе ПВТ подтвердили, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» остаётся резидентом Парка. При этом ещё 18 мая Наблюдательный совет ПВТ принял решение об утрате компанией права на налоговые льготы. Это сделано «на основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях», — заявили в Комитете госконтроля.





Лишение статуса и лишение льгот де-юре не одно и то же. Юрист, хорошо знакомый с законодательством о Парке, обращает внимание на п. 43 Положения о ПВТ. В нём говорится о последствиях для компании выявленных нарушений.





Какое именно нарушение приписывают ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», до сих пор непонятно (мы знаем только версию госТВ об использовании стороннего ПО: якобы резидент «передовой ИT-продукт не производил, сидел на российской цифровой платформе, обманывая и Парк, и бюджет»), поэтому описываем лишь последствия.





Итак, в случае нарушения Наблюдательный совет по представлению администрации Парка принимает одно из двух решений:





О лишении статуса резидента ПВТ с указанием в качестве основания принятого решения допущенного нарушения и года, в котором допущено нарушение.

Об утрате резидентом ПВТ права на льготы с указанием допущенного нарушения и года, в котором допущено нарушение.

Вне зависимости от того, какое решение принято, юрлицо утрачивает право на льготы за период с 1 января по 31 декабря года, в котором допущено нарушение, и обязано доплатить недостающее+пеню.





При лишении компании статуса резидента к тому же прекращает действие договор об условиях деятельности резидента Парка высоких технологий.





То есть разница между лишением льгот и лишением резидентства — в «фатальности» последствий. Лишение льгот касается только периода, в котором допущено нарушение.





— Допустим, нарушение было в 2019 году, а сейчас 2021-й, — объясняет юрист. — Резидента лишили льгот, но сохранили ему статус резидента. Он заплатил недостающие налоги за 2019 год и пеню и продолжает пользоваться льготами.





Конечно, речь только о букве закона.





Напомним, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» направило в экономический суд Минска заявление о признании недействительным решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий об утрате права на льготы в 2019–2021 годах. Исходя из информации на сайте Верховного суда, заявление было принято, подготовительное судебное заседание назначено на 7 июля.