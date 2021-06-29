Фото: МВД Беларуси





Эта информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

По словам официального представителя МВД, пишет blizko.by, в течение полутора лет мужчины (под контролем 47-летнего «смотрящего» за Октябрьским районом) предоставляли микрозаймы под небольшие проценты. Затем, когда срок возврата долга заканчивался, злоумышленники требовали у должников вернуть необоснованно завышенные суммы.

«Свой шантаж кредитодатели сопровождали угрозами расправы, порчей имущества и насилием», - говорится в сообщении.

Известно, что один из пострадавших, 29-летний минчанин, был избит в своей квартире за долг в $3 тыс., которого у него не было. «Коллекторы» также забрали ценности из его дома. Еще одному должнику, жителю микрорайона Курасовщина, подожгли дверь.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 280 УК РБ. Проверяется причастность фигурантов (четверо из них, кстати, ранее судимы) к аналогичным эпизодам.







