ЕБРР значительно ухудшил прогноз по ВВП Беларуси в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил оценку роста ВВП Беларуси на 0,5 процентного пункта, до 0,5% в 2021 году.





В опубликованном во вторник очередном прогнозе ЕБРР по региональным экономическим перспективам также ухудшена оценка (на 0,4 п.п.) роста ВВП Беларуси в 2022 году - до 0,5%.





ЕБРР увязывает замедление темпов роста белорусской экономики с усилением санкций со стороны ЕС. "В экономике Беларуси ожидается стагнация при росте всего на 0,5% как в 2021, так и в 2022 году. Экономические санкции, которые затронут экспортно ориентированные калийную и нефтяную отрасли, являются серьезным риском для перспектив роста", - цитирует доклад interfax.by





Эксперты банка констатируют, что во время вызванного пандемией коронавируса кризиса устойчивость экономики Беларуси поддержало прямое кредитование госпредприятий государственными банками. В то же время, этот механизм увеличивает уязвимость экономик в среднесрочной перспективе, отмечается в докладе.





По данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-мае 2021 года вырос на 3,1% после роста на 0,9% в первом квартале.





В апреле, то есть еще до введения секторальных санкций ЕС, Международный валютный фонд значительно ухудшил экономический прогноз по Беларуси на 2021 год и теперь ожидает снижения на 0,4%.





По оценке Всемирного банка, ВВП страны упадет на 2,2% с последующим ростом на 1,9% в 2022 году.





Евразийский банк развития (ЕАБР) в базовом прогнозе ожидает практически нулевую динамику ВВП в этом году (рост на 0,1%) с восстановительным ростом до 0,7% в 2022 году. При этом в рисковом сценарии ЕАБР не исключает спада белорусской экономики в 2021 году на 1,4% и на 2,6% в 2022 году.





Однако следует учитывать, что все эти прогнозы готовились до усиления санкций в отношении Беларуси.





Евросоюз 25 июня ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия. Также введены ограничения на торговлю оборудованием, технологиями и программным обеспечением.





Ранее ЕС ввел персональные санкции, под которыми теперь находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.





А уже в начале июля, о неофициальным данным, ЕС может объявить о введении 5-ого пакета санкций.



