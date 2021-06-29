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Белорусский стартап-хаб “Имагуру” продолжит работу в Европе в партнерстве с Google

Белорусский стартап-хаб “Имагуру” продолжит работу в европейский столицах в партнерстве с Google for Startups, сообщается на странице организации в соцсети.


“Imaguru, подписав соглашение о партнерстве, стал одним из немногих партнеров Google for startups в Европе. Imaguru c главным офисом в Европе в партнерстве с Google for startups открывает новую главу своей истории, которая поможет раскрыть огромный потенциал Европейских стартапов и технического сообщества, в преддверии открытия новых офисов Imaguru в европейских столицах” - говорится в сообщении.

В белорусском стартап-хабе напомнили, что Google for Startups - это глобальная программа акселерации компании Google, которая предоставляет доступ к лучшим достижениям технологического гиганта - глобальной сети менторов и технологических продуктов, помогая стартапам достигать новых высот и становиться успешными.

В апреле стало известно, что “Имагуру” закрывается: неизвестные в масках ворвались в центр, а арендодатель отказался продлевать договор с организаций. 

“Имагуру” работает в Минске с 2013 года, за это время там были создано сотни стартапов, которые привлекли, по данным хаба, более $100 млн инвестиций. В их числе был и MSQRD, приобретенный Facebook в 2017 году. Именно в помещении центра проходило первое заседание Координационного совета оппозиции после президентских выборов.  
Smartpress.by
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