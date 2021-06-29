+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Удержать позиции рублю не удается

Торги во вторник на БВФБ завершились девальвацией белорусского рубля к доллару и евро, но корзина подорожала всего на 0,03%.

Курс доллара вырос на 0,0052 BYN до 2,5312 BYN/USD. Доллар покинул минимум за 10 дней, прервав серию из четырёх снижений подряд.

Курс евро поднялся всего на 0,0007 BYN до 3,0149 BYN/EUR и оставил минимум за неделю.

Курс российского рубля упал на 0,0032 BYN до 3,4963 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за 100 дней.


Московская биржа

За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 19 копеек до 72,3723 российских рублей.

Средневзвешенный курс евро в это же время снизился на 2 копейки до 86,15 российских рублей. Стоимость евро сейчас находится вблизи минимума за 11 месяцев (не хватило всего 15 копеек).
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]