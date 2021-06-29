Работы нет: в мае уволили на 17 тысяч человек больше, чем приняли на работу
И так каждый месяц.
В мае в Беларуси уволили на 17 тысяч человек больше, чем приняли на работу (уволены 62,8 тысячи человек, а приняты на работу — 45,6 тысячи), сообщает Белстат.
Чаще всего увольняют в промышленности, торговле, образовании и сельском хозяйстве.
В прошлом месяце в экономике было занято 4 млн 271,8 тысячи человек. В мае 2020-го этот показатель составлял 4 млн 323,4 тыс. Получается, что за год численность занятых в экономике нашей страны сократилась на 51,6 тысячи человек.
Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией и с оттоком рабочей силы за границу, передаёт БелаПАН.
Белорусы стали активнее уезжать после событий августа прошлого года и последующих репрессий.
Источник: euroradio.fm
12:18 29/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение