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Клубника заканчивается. Оптовики уже берут даже по 3 рубля

Скупщики подбегают к каждой въезжающей машине.

Даже мелкую ягоду забирают по полтора-два рубля, а на отборную цена подскочила вплоть до трёх рублей. В предыдущие дни дороже 1,5 руб. сбыть было трудно даже крупную.

Для промпереработки в бочки и ящики цены прежние – 30 и 70 копеек. Количество машин заметно уменьшилось.

На мини-рынке во Дворце и в других местах клубники также заметно поубавилось, цены остались на прежнем уровне – за 10-литровое ведро просят 30 рублей, но обычно скидывают.
Источник: media-polesye.by
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