«Минск Кристалл» купил у «Радамира» водочный бренд

«Минск Кристалл» для гомельского завода — головная компания водочного холдинга. Теперь она получит права на бренд, который в реестре зарегистрирован как название не только водки, но и закуски (грибы консервированные, замороженные фрукты, капусту квашеная, чипсы и т. д.). Также за этим названием правообладатели зарезервировали почти все виды алкогольных напитков.





Судя по отчету за 2020 год, завод «Радамир» в относительно хорошем положении. Численность сотрудников почти не менялась. Выручка растет, как и нераспределенная прибыль. Чистых убытков нет. У «Радамира» также есть небольшая сеть фирменных алкомагазинов: шесть точек в Гродно, Гомеле, Бресте и Минске.