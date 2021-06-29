Что не так с налоговой системой Беларуси?

Налоговая нагрузка почти всегда была актуальной проблемой для белорусского бизнеса, пишет Ежедневник.





Эксперт Евгений Бурый (ранее работал в Министерстве по налогам и сборам и Совбезе), рассуждая о недостатках современной налоговой системы в Беларуси, высказался об отсутствии стабильности и предсказуемости проводимой в стране налоговой политики.





Он указал на принимаемые болезненные для населения и бизнеса в последние годы меры, такие как введение новых налогов, повышение их ставок и др.





«Одними из резонансных мер за последнее время я бы назвал введение налога на тунеядство и налога на проценты с депозитов», – отметил Бурый на онлайн-семинаре «Белорусско-российского экспертного диалога» на тему «Нуждается ли в реформировании налоговая политика Беларуси?».





«В 2021 году и вовсе был увеличен размер подоходного налога для резидентов ПВТ, был введен сбор за пересечение границы на транспортном средстве. В разгар пандемии были упразднены льготы по НДС», – перечислил эксперт.





Серьезные претензии имеются и к осуществлению контрольных функций, отметил он. Это и наложение штрафов, и взыскания по формальным и абсолютно неявным основаниям, и необоснованные аресты и изъятия товаров, документов, блокирование счетов и т.д.





По словам Евгения Бурого, такая репрессивная практика налоговых органов зачастую приводила к приостановке работы субъектов хозяйствования, а порой и вовсе к их банкротству.





Все это ухудшало бизнес-климат, и как следствие происходил отток капитала за рубеж, стало меньше инвестиций.





Сегодняшняя налоговая система больше создана под контролера, чем под бизнес. В последнее время она вообще превратилась в карательный инструмент, считает Бурый.





Взносы в ФСЗН – высокие

Также Евгений Бурый напомнил про такую налоговую нагрузку, как выплаты в Фонд социальной защиты населения.





«Нужно пересматривать подходы к отчислению средств в ФСЗН. Это является по сути скрытым налогом со ставкой 35%, который способствует развитию теневой экономики и выплате зарплат в конвертах», – считает Бурый.





При этом, обратил внимание эксперт, ФСЗН уже давно несмотря на все отчисления испытывает дефицит собственных средств, который компенсируется трансфертами из республиканского бюджета.





То, что платежи в ФСЗН – это проблема для бизнеса, согласен и соучредитель проекта MonkeyFood Александр Володин.





«Сами по себе ставки налогов не являются большой трудностью. Гораздо более серьезной проблемой являются выплаты в ФСЗН», – отметил он.





Он также добавил, что белорусское налоговое законодательство очень противоречивое: какие-то статьи можно толковать совершенно по-разному.

Важнее всего – предсказуемость

Руководитель Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова (Россия) согласилась с белорусскими экспертами и назвала самым главным для налогоплательщиков не уровень ставок, а предсказуемость условий и их достаточную стабильность. В последнем случае все это будет создавать импульсы для развития предпринимательской активности.





По ее словам, с нестабильностью налоговой политики сталкиваются постоянно и в России.





«По оценке российского Минфина, в Беларуси общий налоговой уровень налоговой нагрузки составляет 37% ВВП», – также отметила она.





Как заметила Акиндинова, это даже больше, чем в России (34%), и это при том, что Беларусь не имеет российского источника дохода в виде природной ренты или производных от нее.





«Это конечно существенное налоговое бремя», – подчеркнула она.





Руководитель Центра исследований постиндустриального общества, член научного совета Российского совета по международным делам Владислав Иноземцев считает, что Беларусь в будущем должна ориентироваться на создание налоговой системы, которая будет в первую очередь способствовать выходу предпринимателей и бизнеса из тени.





«Надо продемонстрировать попытку построения достаточно либеральной налоговой системы, и при этом крайне простой в использовании», – отметил он.



