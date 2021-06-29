



«Транснефть» обнаружила загрязненную хлорорганикой нефть в своих трубопроводах. Установить виновника удалось быстро, в результате была остановлена приемка сырья от компании «Самаранефтегаз» — «дочки» «Роснефти».





«Транснефть» уточняет, что проверка проб в независимой лаборатории выявила многократное превышение содержания в нефти хлорорганических соединений. Общий объем «грязной» нефти, попавшей в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы оценивается в 350 тыс. т.





Компания считает, что угрозы загрязнения всей системы нет и все потребители получают «нефть установленного качества». Устранить загрязнение удалось промывкой коллекторов на нефтеперекачивающих станциях «Самара-1» и «Самара-2». Сегодня работа магистральных нефтепроводов возобновлена.





В связи с инцидентом «Транснефть» была вынуждена обратиться Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и в правоохранительные органы.





Беларусь последний раз сталкивалась с поступлением «грязной нефти» в апреле 2019 года, когда концерн «Белнефтехим» выявил, что резко ухудшилось качество российской нефти Urals, которая поступает по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в ней в несколько десятков раз превышало предельные значения по стандарту. После чего многие страны прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть, а белорусские нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку мощностей и понесли убытки. Пострадала от ситуации и трубопроводная система.





В феврале 2020 года Беларусь подписала протокол с «Транснефтью» о компенсации за грязную нефть.





Российские компании в рамках достигнутых с Беларусью договоренностей начали выплачивать компенсацию Мозырскому НПЗ. В итоге 21 января на завод поступил первый транш от ПАО «Лукойл» в размере 1,045 млрд российских рублей, или около $14 млн в эквиваленте. Общая сумма компенсации должна составить примерно $60 млн.