И теперь, по официальным данным Белстата, количество пенсионеров в стране – минимум за все время открытой статистики, примерно на уровне 2010 года, пишет infobank.by

Главная причина уменьшения количества пенсионеров – повышение возраста выхода на пенсию. Но дополнительно к этому, по-видимому, урон демографии нанесен еще и ковид-пандемией, при которой резко выросла смертность населения. А ведь известно, что люди предпенсионного и пожилого возраста находятся в группе самого высокого риска.





В органах по труду, занятости и социальной защите Беларуси на учете состояло следующее количество пенсионеров (всего – по возрасту, инвалидности и потери кормильца):

в мае 2021 года– 2 млн 454,5 тыс.

1 год назад, в мае 2020-го– 2 млн 515,1тыс.

2 года назад, в мае 2019-го – 2млн 540,6 тыс.

3 года назад, в мае 2018-го – 2 млн 573,4 тыс.

4 года назад, в мае 2017-го – 2 млн 601,4 тыс.





Наибольшее количество получателей пенсий в Беларуси было в конце 2016 года – 2 млн 619,3 тыс. чел. За прошедшее время пенсионеров стало меньше, таким образом, на 164,8 тыс. чел.





Это дает большой эффект экономии пенсионных денег, уменьшает нагрузку на пенсионный фонд. Что чисто математически, без дополнительных усилий, предоставляет государству возможность увеличить размер пенсии.





Однако вот уже шестой месяц – с декабря 2020 года, когда было повышение – средняя по Беларуси назначенная пенсия всех категорий ее получателей держится примерно на одном уровне. В мае 2021-го средняя пенсия составила 483,4 BYN.





Тем не менее, это исторически рекордное номинальное в BYN-рублях значение. Ровно год назад средняя пенсия составляла 433,3 BYN, два года назад – 405,1 BYN, три года назад – 331,2 BYN.

В долларовом же эквиваленте средняя по Беларуси пенсия в мае выросла почти до докризисного уровня (февраля 2020-го) благодаря сильному укреплению белорусского рубля к доллару в апреле-мае: она составила $191 по курсу на конец месяца.





Но это ниже, чем была пенсия в 2019 году (максимум 2019-го – $211 в октябре). И намного ниже, чем в 2013-14 годах, когда она была в долларах наибольшей в истории – более $200 (рекордная: $245 в конце 2014-го, перед девальвацией).





Сегодняшний долларовый уровень пенсий в Беларуси был таким еще в 2010 году – 11 лет назад.

Итак, пенсии остаются на одном номинальном BYN-рублевом уровне уже шесть месяцев. Но все эти время цены на товары и услуги росли, причем довольно быстро: инфляция в Беларуси ускорилась, что подтверждает даже официальная статистика.

Так, по данным Белстата, за декабрь-май цены на потребительском рынке выросли на 6,45%. Это значит, что пенсия, которая номинально почти не изменилась, в реальном выражении – по своей покупательской способности – упала на 6%.

При этом то повышение пенсий, что было в декабре 2020-го, привело к увеличению среднего по стране их значения только на 5,4%. Это значит, что инфляция не только полностью «съела» декабрьское повышение, но даже больше: в мае 2021 года реальная пенсия уже стала меньше, чем она была до повышения.

С точки зрения пенсионера, да и любого обывателя, это уже и есть основание для повышения пенсий в следующем месяце. Иначе реальная покупательная способность пенсий снизится еще больше, ведь цены продолжат расти.

Однако власти все это считают и высчитывают не так: за основу берется т.н. «бюджет прожиточного минимума пенсионера» (БПМп). Этот бюджет устанавливается официально, централизованно, и не каждый месяц.

И вот как раз в мае и состоялось повышение БПМп – до 207,1 BYN (на 4,0% с последнего повышения в феврале – со 199 BYN). Столько, как считают власти, достаточно пенсионеру для физического выживания.

И если выразить майский размер пенсии в количестве бюджетов прожиточного минимума пенсионера, а это – 2,335 БПМп – то средняя по стране пенсия упала по покупательской способности до прошлогоднего июньского уровня.





Получается, что есть уже «железное» основание для повышения пенсий: средняя пенсия в реальном выражении упала чуть ли не до годового минимума.





Наивысшими же официально по покупательной способности (в количестве БПМп) остаются пенсии 2013 года. Максимальная была тогда размером в 2,608 БПМп. То есть, даже государство признает, что пенсии сейчас меньше, чем были 7-8 лет назад.

Осталась уже только одна-единственная «зацепка», которая может дать властям «законное» основание не повысить пенсии уже в следующем месяце – это их реальный годовой прирост. Он составил в мае 102,0%: средняя майская пенсия 2021 года выше на 2,0% средней майской 2020-го.





Ведь номинально пенсии за 12 месяцев (май к маю) выросли на 11,7%, а официальная потребительская инфляция за это же время составила только 9,4%.





Так, повышение пенсий в декабре 2020 года произошло только после «минуса» – после того, как в ноябре реальная пенсия стала на 0,5% ниже, чем была год назад.

Но уже в июле реальный годовой прирост пенсий будет отрицательным. И после этого оснований для не повышения пенсий в следующем месяце, в августе – не будет уже никаких.





Итак, исходя из динамики средней пенсии в количестве бюджетов прожиточного минимума пенсионера, пенсии следует повысить уже в июле, чтобы они не были в количестве БПМп ниже, чем год назад.





А исходя из динамики реальной пенсии, с учетом официальной потребительской инфляции, повышение пенсий должно состояться в августе, после официально признанного падения реальной пенсии в июле.





Но не позже. Иначе получится снижение уровня жизни пенсионера на фоне ускорившейся инфляции.

Власти все это прекрасно понимают, ведь все эти цифры и расчеты имеются и у них. Но они еще исходят и из того, есть ли на повышение пенсий финансовые ресурсы.





Например, в 2019-20 гг. был 11-месячный период, когда средний размер пенсий оставался неизменным. Перед последним, декабрьским повышением, средняя пенсия держалась на одном уровне 5 месяцев. Сейчас – уже 6 месяцев, и затянется, по всей видимости, еще на 1-2 месяца.





А если недавно введенные санкции серьезно ухудшат финансово-экономическое состояние страны, повышение пенсий еще отодвинется – на неопределенное время.







