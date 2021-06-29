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Дороже, чем некоторые страны: Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн

Акции Facebook выросли на 4,18%, до $355,64 по итогам торгов в понедельник, 28 июня. По данным биржевого сервиса Yahoo Finance, капитализация социальной сети составила $1,008 трлн. Компании Марка Цукерберга понадобилось 9 лет с момента IPO, чтобы достичь оценки более $1 трлн.


Агентство Reuters связывает резкий рост котировок с решением суда, который отклонил антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии. Это дело могло привести к разделению бизнеса Facebook.

Консенсус-прогноз Refinitiv по бумагам Facebook составляет $386,26 на горизонте одного года — это более чем на 8% выше текущей цены. Из 34 аналитиков, опрошенных сервисом Tipranks, 29 дали рекомендацию «покупать», 4 — «держать» и только один — «продавать».

В понедельник, 28 июня, индекс Nasdaq Composite переписал исторический рекорд благодаря динамике IT-гигантов США — индикатор впервые в истории преодолел 14 500 пунктов. Его рост был обеспечен такими компаниями, как:

Apple (капитализация $2,25 трлн);
Amazon (капитализация $1,74 трлн);
Microsoft (капитализация $2,02 трлн);
NVIDIA (капитализация $498 млрд);
Facebook (капитализация $1,007 трлн).
Rbc.ru
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