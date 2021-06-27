Исследование: Банковские мошенники чаще всего притворяются правоохранителями
Телефонные мошенники, пытающиеся обмануть банковских клиентов, все чаще притворяются сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.
«Основными тенденциями... являются смена мошенниками типового образа «представителей службы безопасности банка» на «сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование»», — выяснили специалисты.
Доля мошенников, выдающих себя за правоохранителей, выросла с 40% до 80%.
Как рассказал генеральный директор компании разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко, преступники чаще звонят тем людям, которые подали заявку на открытие счета или другого продукта, что свидетельствует об утечке данных.
Источник: thinktanks.by
21:39 28/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение