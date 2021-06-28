— В Беларуси все-таки не европейский образ ведения бизнеса, а скорее такой арабо-мусульманский, — делится в экспресс-комментарии «Салідарнасці» по поводу визита в Беларусь инвестора из ОАЭ эксперт по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб. — Если на Западе принято — договорились, подписали договор, исполняем его условия, то в арабском мире принято дружить семьями и, основываясь на этой дружбе, делать бизнес. Это совершенно другая деловая культура.





И Лукашенко в данном случае ведет себя согласно контексту. Когда к нему приедет какой-нибудь эскимос, я думаю, он будет с удовольствием есть вместе с ним строганину из рыбы.





— Арабов не настораживают санкции, введенные портив Беларуси?





— Во-первых, посмотрите, кто приезжает в Беларусь. Страны, бизнес которых отнюдь не завязан на европейские и американский рынки. Те страны, которые связаны бизнесом и торговлей с Европой и США, они, конечно же, облетают Беларусь по периметру.





Беларусь стала таким глобальным европейским Фортом Боярд, который сложно пройти без потерь. Не думаю, что арабы этого не знают и не умеют анализировать.





Наоборот, всем известно, что арабские бизнесмены — одни из самых лучших торговцев в мире. Мы с вами не знаем большей части тем переговоров, которые ведутся между Беларусью и ОАЭ.





Не факт, что залогом за выданные здесь земли не является какая-нибудь часть национального золотовалютного запаса, размещенная в банке Дубая. Территории, выделенные арабским инвесторам под застройку, и другие преференции, — это может быть благодарность за некие хорошие условия сделки. Ведь они бывают не только такими — товар-деньги. Бывают трех-, четырехходовые сделки, сделки с косвенными участниками. Это нормальный торг.





Но, повторюсь, мы можем только догадываться о деталях переговоров: чем гарантируются вложения в Беларусь, какие взяты обязательства и что поставлено на кон. В искреннюю дружбу в политике я не верю. И когда по телевизору говорят «дружба», мы понимаем, что сказали только десятую часть.





— В поисках альтернативы потерянным из-за санкций рынкам наши власти готовы переориентироваться. Африку решили осваивать. Наверняка и Ближний Восток рассматривают с этой точки зрения.





— Когда я слышу эти разговоры о том, что мы намерены выходить на «дальнюю дугу», все время вспоминаю одну историю из собственной практики.





Где-то в 1994-95 году я познакомился с руководителем отдела маркетинга Минского производственного объединения вычислительной техники. Поскольку мой бизнес был связан с рекламой в интернете, он попросил меня помочь продать в Россию или Украину мини-АТС.





Завод, помимо компьютеров, стал производить такие станции масштаба мелкого населенного пункта. Я удивился: «Зачем вам Россия и Украина, вы что, уже всю Беларусь телефонизировали?». «Нашу продукцию в Беларуси уже хорошо знают и не берут», — ответил он.





Так и здесь, только раньше наша продукция уступала конкурентам по качеству. А теперь к качеству добавились санкции, отсутствие гарантии исполнения договоров и другие проблемы. Потому что, вместо того, чтобы вкладываться в развитие продукции, в технологии, чтобы привлекать иностранных партнеров, белорусское государство, к сожалению, держится за свои «золотые акции», контрольные пакеты, государственный миноритарий, который по факту оказывается мажоритарием, и все современные ТНК обходят Беларусь стороной.





Соответственно, мы продолжим искать тех, кто еще не знает про Беларусь, кому еще можно продать. Может быть, в Буркина-Фасо не знают, давайте, им попробуем.





Не на то делается акцент, к сожалению.





— В таком случае, удастся ли много продать в ОАЭ?





— А, давайте, проверим через два-три месяца, кто кому больше продал — мы им или все-таки они нам.







