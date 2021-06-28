







В Польше не хватает собирателей сезонных ягод. Работодатели обещают упростить трудоустройство иностранцев. Даже готовы сокращать рабочий день и увеличивать зарплаты. Сколько можно заработать, узнавал корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.





Несколько месяцев работает киевлянка Марина, а заработок кормит весь год. Она собирает в Финляндии ягоды. В этом году из-за закрытых границ сложнее оформить документы. Но и это не помеха, ведь условия труда достойные.





"Бесплатное жилье они предоставляют, также бесплатное питание. И это выгодно. Если это, скажем, человек трудолюбивый, то за месяц при хорошем урожае и желании работать можно заработать от полутора тысяч евро. Работа адская. Если хотите заработать, это нужно работать в теплицах по 15-16 часов в сутки, и это очень трудно", – делится опытом Марина.





За четыре месяца имеет до семи тысяч евро. Но большинство украинцев выбирают Польшу – туда билеты дешевле, документы оформить проще и короче рабочий день. Заработок меньше – до сорока тысяч гривен. Но есть и преимущества.





"Вашей работой занимается агентство. У одного работодателя может быть малина, клубника, голубика, у другого – злаки. Агентство предлагает переехать под их же руководством, координацией, к другому работодателю, который вам тоже предложит работу, вы выбираете – хочу или не хочу", – отмечает эксперт по подбору работы Татьяна Пашкина.





В отличие от Европы, украинские сезонные работы короче. Работают преимущественно неофициально – соответственно по окончании сезона клубники искать следующий подработок придется самостоятельно. И платят у нас гораздо меньше.





"В среднем могут зарабатывать 22-26 тысяч гривен. Рабочий день начинается в семь и заканчиваем также перед обедом. Затем люди отдыхают 2,5-3 часа и выходят где-то после трех, работают до семи", – говорит заместитель директора сельскохозяйственного производственного кооператива Алексей Прокопчик.





Такой разделенный рабочий день объясняют тем, что наши урожаи собирают преимущественно под открытым небом, а в поле до +40 градусов.





"За рубежом более технологичное аграрное хозяйство. Если у нас более привычное, есть клубника, стелется землей, нужно ползти или лежа, то в Европе – тепличная клубника, которая растет вертикально и, соответственно, когда вы собираете, вам более удобно", – говорит эксперт по подбору работы.





Из-за ситуации с коронавирусом в Европе предлагают высокие зарплаты. Особенно тем, кто готов выехать минимум на полгода.