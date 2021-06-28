При Академии наук будет создан научно-технический центр «IT-град





— У нас должна быть академическая кооперация по решению крупных задач, стоящих перед экономикой страны. Необходимо объединить научный потенциал учёных, усилия наших организаций для принятия интеграционных решений крупных практических проблем народно-хозяйственного комплекса, — подчеркнул председатель президиума АН Владимир Гусаков, пишет dev.by.





Среди задач «IT-града»:





разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности;

экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки.

Есть договоренность об участии в проекте Института физики, Института прикладной физики, Межотраслевого научно-практического центра систем идентификации и электронных деловых операций, Объединенного института машиностроения и прочих.





В Академии наук предполагают, что присоединятся даже частные компании.