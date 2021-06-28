



Николая Дедка, используя программу KiPod, разработанная компанией Synesis. Санкции против "Синезиса" были введены ещё в декабре 2020 года — "третьим пакетом". Перед тем инициатива экс-силовиков заявила, передает Еврорадио, что в ноябре 2020 года сотрудники ГУБОПиК задержали политического активиста и блогера, используя программу KiPod, разработанная компанией Synesis.





Компания оспаривает санкции в суде Евросоюза.





"Действия по продаже акций связаны с тем, что у “Синезиса” есть высокие шансы на успешный исход дела об исключении компании из "третьего пакета" санкций", — сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте Synesis. А персональные санкции против Александра Шатрова там названы "дополнительной “гарантией” для представителей ЕС в отстаивании позиции относительно ИТ-компании".





Также в Synesis рассказали, как продвигается обжалование санкций в суде Евросоюза. Иск был подан 16 февраля — через два месяца после того, как компания была внесена в блэклист. По мнению автора пресс-релиза, европейские бюрократы специально затягивают рассмотрение дела:





"Для того, чтобы обе стороны были максимально подготовлены к судебному заседанию, между ними ведется переписка относительно обстоятельств дела, которая занимает до 6 месяцев не считая времени на делопроизводство по регистрации и пересылке ответов сторон.





Первый ответ от Совета ЕС мы ожидали получить в середине апреля. Однако в конце февраля Евросоюз незначительно изменил формулировки о включении “Синезиса” в санкционный список. Из-за этого компания была вынуждена подавать так называемую modification (изменение судебного иска), потому что существовал риск остаться в санкционном списке по измененным формулировкам даже в случае победы по первому иску.





Подача modification растянула период предсудебной переписки еще на два месяца: в связи с внесенными изменениями первый ответ Совета ЕС должны были направить не позднее 17 июня, но на момент написания текста он не был получен. Персональные санкции в отношении Шатрова — это очередная попытка продлить действие санкций против компании даже в том случае, если «Синезис» выиграет суд", — сказано в стейтменте компании.





Там по-прежнему уверены "в объективном рассмотрении дела об отмене санкций в отношении “Синезиса” в европейском суде".





Белорусская фирма Synesis стала первой IT-компанией, попавшей под европейские санкции. Аргументы Совета ЕС таковы: компания предоставила властям платформу KiPod для видеонаблюдения и распознавания лиц. Еврочиновники уверены, что, поддерживая режим Лукашенко, Synesis извлекает выгоду.





После попадания "Синезиса" в "третий пакет" санкций Евросоюза из собственников компании ушёл бизнесмен Алексей Олексин. Изменения произошли 30 декабря 2020-го. Единственным владельцем компании остался Александр Шатров. Который накануне публикации четвёртого санкционного списка ЕС уступил свою долю топ-менеджеру компании Юрию Сербенкову. Кстати, экс-сотруднику ГУБОПиК.