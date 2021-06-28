+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Synesis объяснил, почему Шатров отказался от единоличного владения компанией

Synesis объяснил, почему Александр Шатров отказался "от единоличного и контрольного владения компанией". 21 июня стало известно, что Шатров стал одним из бизнесменов, попалший в "четвёртый пакет" санкций Евросоюза.


Санкции против "Синезиса" были введены ещё в декабре 2020 года — "третьим пакетом". Перед тем инициатива экс-силовиков заявила, передает Еврорадио, что в ноябре 2020 года сотрудники ГУБОПиК задержали политического активиста и блогера Николая Дедка, используя программу KiPod, разработанная компанией Synesis. 

Компания оспаривает санкции в суде Евросоюза.

"Действия по продаже акций связаны с тем, что у “Синезиса” есть высокие шансы на успешный исход дела об исключении компании из "третьего пакета" санкций", — сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте Synesis. А персональные санкции против Александра Шатрова там названы "дополнительной “гарантией” для представителей ЕС в отстаивании позиции относительно ИТ-компании".

Также в Synesis рассказали, как продвигается обжалование санкций в суде Евросоюза. Иск был подан 16 февраля — через два месяца после того, как компания была внесена в блэклист. По мнению автора пресс-релиза, европейские бюрократы специально затягивают рассмотрение дела:

"Для того, чтобы обе стороны были максимально подготовлены к судебному заседанию, между ними ведется переписка относительно обстоятельств дела, которая занимает до 6 месяцев не считая времени на делопроизводство по регистрации и пересылке ответов сторон.

Первый ответ от Совета ЕС мы ожидали получить в середине апреля. Однако в конце февраля Евросоюз незначительно изменил формулировки о включении “Синезиса” в санкционный список. Из-за этого компания была вынуждена подавать так называемую modification (изменение судебного иска), потому что существовал риск остаться в санкционном списке по измененным формулировкам даже в случае победы по первому иску.

Подача modification растянула период предсудебной переписки еще на два месяца: в связи с внесенными изменениями первый ответ Совета ЕС должны были направить не позднее 17 июня, но на момент написания текста он не был получен. Персональные санкции в отношении Шатрова — это очередная попытка продлить действие санкций против компании даже в том случае, если «Синезис» выиграет суд", — сказано в стейтменте компании.

Там по-прежнему уверены "в объективном рассмотрении дела об отмене санкций в отношении “Синезиса” в европейском суде".

Белорусская фирма Synesis стала первой IT-компанией, попавшей под европейские санкции. Аргументы Совета ЕС таковы: компания предоставила властям платформу KiPod для видеонаблюдения и распознавания лиц. Еврочиновники уверены, что, поддерживая режим Лукашенко, Synesis извлекает выгоду.

После попадания "Синезиса" в "третий пакет" санкций Евросоюза из собственников компании ушёл бизнесмен Алексей Олексин. Изменения произошли 30 декабря 2020-го. Единственным владельцем компании остался Александр Шатров. Который накануне публикации четвёртого санкционного списка ЕС уступил свою долю топ-менеджеру компании Юрию Сербенкову. Кстати, экс-сотруднику ГУБОПиК.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]