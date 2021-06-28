TUT.by подал иск к Администрации Парка высоких технологий из-за лишения статуса резидента
Суть иска (его будет рассматривать Экономический суд Минска): проверка законности ненормативных актов, действий (бездействий) госорганов и должностных лиц.
Напомним, у ООО «Тут бай медиа» отобрали статус резидента ПВТ параллельно с возбуждением против должностных лиц портала уголовного дела по обвинению в «налоговых махинациях».
Ситуацию вокруг TUT.by в ДФР КГК комментировали так: «Для резидентов [ПВТ] важно, чтобы они оказывали услуги с использованием ПО собственной разработки. В данном случае «Тут бай медиа» использовало стороннее специализированное ПО, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов. В результате общество уклонилось от уплаты налогов, сумма ущерба исчисляется миллионами долларов».
TUT.by же указывал среди прочего на то, что за время работы компании в ПВТ она регулярно отчитывалась перед Администрацией Парка, успешно проходила проверки и аудиты, которые не выявляли никаких нарушений, и претензий к проекту не возникало, пишет kyky_org.
15:06 28/06/2021
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