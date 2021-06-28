+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Крупнейшая российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр" стала облетать Беларусь из-за санкций

Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь из-за санкций.

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» (принадлежит Алексею Исайкину, занимающему пост ее президента) — отказался летать через Беларусь, следует из данных FlightRadar24. 

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси», — сообщил РБК представитель группы «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.

Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером. 

«Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев,
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]