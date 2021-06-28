Крупнейший российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» (принадлежит Алексею Исайкину, занимающему пост ее президента) — отказался летать через Беларусь, следует из данных FlightRadar24.





«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси», — сообщил РБК представитель группы «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.





Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером.





«Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.





Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев,







