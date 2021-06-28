Белорусский рубль дорожает ко всем валютам

Курс доллара снизился на 0,0035 BYN до 2,5260 BYN/USD.





Американец дешевеет уже четвёртый раз подряд и оказывается на минимуме за 10 дней.





Общее снижение за это время немногим превысило одну копейку (0,0108 BYN).





Курс евро упал на 0,0068 BYN до 3,0142 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты опускается уже третий день подряд до минимума за неделю. Абсолютное снижение за это время составило почти 1,2 копейки (0,0118 BYN).





Курс российского рубля опустился на 0,0049 BYN до 3,4995 BYN/100 RUB и оставил максимум за 100 дней. Напомним, что за предыдущие четыре дня сотня российских рублей подорожала на 0,0432 BYN.





Итоги недели 21—25 июня на валютном рынке Беларуси

Неудачно завершилась неделя для белорусского рубля — санкции не работают, но все валюты подорожали:





курс доллара +0,0142 BYN (+0,56%);

курс евро +0,0246 BYN (+0,82%);

курс российского рубля +0,0194 BYN (+0,56%);

корзина валют +0,62%.





Московская биржа

В Москве на валютной бирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос всего на копейку 72,1777 российских рублей.





Средневзвешенный курс евро вырос на 9 копеек до 86,10 российских рублей. Евро сегодня подешевел уже пятый раз подряд и приблизился к минимуму за 11 месяцев.





Итоги недели 21—25 июня на валютном рынке России

Позиции российского рубля за минувшую неделю изменились незначительно. Доллар немного подешевел, а евро, наоборот, подорожал:





курс доллара −0,0522 RUB (−0,07%);

курс евро +0,1976 RUB (+0,23%);