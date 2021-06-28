



Главный вопрос, который должны были решить белорусские чиновники, это поставки нефти из Казахстана в Беларусь. В официальном сообщении правительства Беларуси не говорится об объемах и сроках. А ещё и об условиях.





Ранее Казахстан настаивал, что, если согласится поставлять нефть в Беларусь, то все произведенные нефтепродукты из нее должны оставаться в стране. Никакого экспорта.





Вопрос поставок нефти на белорусский «Нафтан» стал актуальным на фоне санкций США, из-за чего даже российские компании прекратили поставки на Новополоцкий «Нафтан».





В связи с чем на днях даже разразился скандал.





«Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора «Нафтана» по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что «Транснефть» занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на «Нафтан», – сказал пресс-секретарь «Транснефти».





По его словам, «Транснефть» является транспортной компанией, которая работает по заявкам производителей нефти, таких как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть», которые и осуществляют поставки потребителям.





«Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы «фигурируем в графике поставок Минэнерго», по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера», – был категоричен Игорь Демин.





«В этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти», — дополнил свой ответ представитель российской компании.





«На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ «Нафтан», – резюмировал пресс-секретарь российской компании.





НПЗ «Нафтан», в прошлом перерабатывавший 5,5 млн баррелей российского сырья ежемесячно, отсутствует в экспортном графике российских нефтяников на третий квартал. На второй белорусский завод — Мозырский — поставки продолжатся и составят 2,36 млн тонн. Во втором квартале Россия поставила по 2,25 млн тонн на каждый из двух НПЗ, отмечает российский телеграм-канал экономических новостей “Банкста”.





При этом для внутреннего потребления Беларуси нужно всего около 8 млн тонн нефти в год.





В связи с новыми санкциями ЕС у властей Беларуси практически нет вариантов, как получать нефть из Казахстана. Через Клайпедский порт в Литве нельзя. Остаётся Одесский порт в Украине и Россия. Однако Украина может присоединится к санкциям ЕС, или, по крайней мере, не торопиться одобрять новый транзит нефти в Беларусь, опасаясь реакции Европы.





Россия может тоже отказать в транзите по своей трубе. Но это пока не точно.





Ещё в 2020 году Лукашенко заявил, что Россия не хочет пускать транзитом нефть в Беларусь из Казахстана.





«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — говорит он.