Что в выходные делегация во главе с Головченко делала в Казахстане?

"Странно, конечно, что на выходные, так как обычные люди, как это везде водится, по выходным, как правило, отдыхают. Интересно, как к таким «визитам выходного дня» относится казахстанская сторона?.. Ну, не суть дела, - пишет zapraukaby





При всей насыщенности повести визита: посещение предприятий, проведение переговоров, подписание контрактов, - в составе делегации есть первый заместитель министра иностранных дел А. Гурьянов, который недавно постановлением Совета министром уполномочен на проведение переговоров и подписание межправсоглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.





Та-даммм... все уже наверное сбились со счета какая это попытка договориться с Казахстаном о поставках нефти. Были и правительственные визиты, и делегации от концерна «Белнефтехим» в отдельности, но результата нет.





В итоге, казахстанские партнеры дали однозначно понять, что им невыгодно поставлять нефть в Беларусь без пошлин и терять при этом доходы своего бюджета. Также они умыли руки от переговоров с «Транснефтью» по доставке сырья в Беларусь, возложив это на саму белорусскую сторону.





Результат - ни соглашения, ни казахстанской нефти на белорусских НПЗ. Но наши чиновники не унимаются и последовательны в своих обращениях: вот он и очередной поход за «чёрным золотом» из Казахстана.





Однако, исходя из приемов и методов действий белорусского чиновничества (пока жареный петух не клюнет), можно предположить, что определенные сырьевые трудности по поставкам нефти в Беларусь имеются. Речь идёт о подсанкционном «Нафтане», так как иначе пятая точка не отрывалась бы от удобного стула.





При этом, на самом деле, нетрудно угадать малопродуктивность и текущей поездки в части начала реальных поставок нефти: нет никаких предпосылок смены позиции Казахстана в данном вопросе. Но покататься же за государственный счёт можно?..".







