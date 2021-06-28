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Будут расти. Нацбанк утвердил ставки по кредитам на июль

Регулятор старается давать для белорусских банков ориентиры по ставкам, как по кредитам, так и по депозитам.

Недавно НБ РБ отменил ограничения по валютным вкладам, и мы видим, как банки начали поднимать ставки. Сейчас уже можно найти вклады для физических лиц под 3,5% годовых в долларах и 2,8% годовых в евро, пишет Инфобанк.

23 июня 2021 года Нацбанк опубликовал постановление номер 179 О расчетных величинах стандартного риска, в котором устанавливаются размеры ставок по кредитам для физических лиц и для юридических лиц: " ...Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие значения расчетных величин стандартного риска:
по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), – 14,28 процента годовых;
по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), – 18,27 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г. и действует по 31 июля 2021 г.…"

Нацбанк недавно опубликовал исследование по средним кредитным ставкам.
 
Видна тенденция на увеличение ставок по кредитам как для физических, так и для юридических лиц. В данный момент существует явный перекос, когда ставки по депозитам выше ставок по кредитам. Обратите внимание что в данный момент можно разместить вклад в белорусских рублях под 16-19% годовых, а кредиты выдаются (по информации НБ РБ) под 9,88%

Понятно, что такая ситуация не может долго продолжаться, поэтому сейчас будет рост ставок по кредитам, ибо падения ставок по вкладам ждать не приходится - люди неохотно несут свои деньги в банки.

Обращаясь в банк за кредитом будьте внимательны насчет сопутствующих предложений по поводу страхования, дополнительных услуг, подключению к пакетам услуг и т.д. Потому что эти дополнительные услуги, которые банк вам старается продать вместе с выдачей кредита очень сильно увеличивают ваши затраты, но вы вправе от них отказаться.
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