Сеть "Табакерка" приближается к отметке в 3 тысячи киосков













Для сравнения: в апреле 2021 года было 2963 объектов.





Ближайшая сопоставимая по охвату сеть киосков — государственная «Белсоюзпечать» — постепенно уменьшает число торговых точек. Если в апреле у нее было 1066 объектов, то сейчас 1052. Но ее оптимизация выражается не только в закрытии старых киосков — параллельно начинают работать новые. В том числе сеть открывает небольшие магазины.





По последним данным, «Энерго-Оил» — это проект Алексея Олексина. Однако сейчас неизвестно, принадлежит компания ему или его семье, либо она продана, как это произошло с МТБанком после введения санкций ЕС против Олексина. Также пока неясно, как отразится на «Энерго-Оил» запрет на поставки в Беларусь материалов для производства табачных изделий.