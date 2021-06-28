Какие валютные ограничения могут ввести в Беларуси?





Вот этот закон :









Итак, нас интересуют следующая статья:





"...Статья 7. Введение валютных ограничений





1.В случае угрозы экономической безопасности Республики Беларусь, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, на срок не более одного года могут быть введены валютные ограничения.





К угрозам экономической безопасности Республики Беларусь, в том числе стабильности финансовой системы, при которых могут быть введены валютные ограничения, относятся:





возникновение обстоятельств, при которых осуществление мер, направленных на ослабление или отмену валютных ограничений, может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в Республике Беларусь либо нанести ущерб интересам безопасности Республики Беларусь и препятствовать поддержанию общественного порядка;





негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Республики Беларусь ниже допустимого уровня;





резкие колебания курса белорусского рубля.





2.К валютным ограничениям, которые могут быть введены в случае, предусмотренном частью первой пункта 1 настоящей статьи, относятся:





2.1. установление запрета на проведение валютных и валютно-обменных операций;





2.2. установление лимитов на объемы, количество и сроки проведения валютных и валютно-обменных операций, валюты платежа, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции;





2.3. требование получения специальных разрешений Национального банка на проведение валютных операций;





2.4. требование обязательной продажи полученной юридическими лицами–резидентами иностранной валюты;





2.5. ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.





3.Валютные ограничения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вводятся Национальным банком совместно с Советом Министров Республики Беларусь..."





Итак, недавно были введены серьезные санкции, под которые непосредственно попали три крупных государственных банка- Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.





Напоминаем, что таких серьезных санкционных ограничений не было ни разу за все историю Республики Беларусь.





В дополнении к санкциям идет вынос депозитов из банков и скупка валюты.





Нацбанк уже отменил все ограничения для банков по валютным депозитам.





Это очень хорошо показывает, что государству очень нужна валюта. Для поддержания курса рубля, когда не хватает валюты, приходится тратить золотовалютные резервы.





Когда белорусские компании не смогут продать нефтепродукты и калийные удобрения, а банки не смогут привлечь дешевые и "длинные" деньги, есть значительная вероятность что будут введены валютные ограничения: начиная от обязательной продажи валютной выручки, до запрета на проведение валютных и валютообменных операций.





Что касается пункта 1, то санкции можно расценивать как непосредственную и прямую угрозу экономической безопасности Республики Беларусь поэтому валютные ограничения можно вводить хоть завтра.





Если сейчас в стране суды делают закрытыми, с формулировкой из-за "угрозы государственной безопасности”, то ввести валютные ограничения после того как сократится поступление валюты — это вообще дело техники.





Точно так же и с курсом белорусского рубля, обратите внимание на фразу "резкие колебания курса белорусского рубля" - понятие "резкие" никак не определено, это может быть и 5% и 10% и 6,2% и так далее, нет никакой конкретики какое колебание курса считать резкими. Поэтому и этот пункт хорошо подходит для введения ограничений.





Есть такая жизненная мудрость - Надейся на лучшее, но готовься к худшему.



